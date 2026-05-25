Кинотеатр под открытым небом "Филин": афиша на предстоящую неделю

Расписание работы бесплатного кинотеатра под открытым небом "Филин" на эту неделю!



27 мая (среда):

18.00 – 20.10 «Чучело» (1983г., 12+)

20.20 – 22.20 «На гребне волны» (1991г., 18+)



28 мая (четверг):

18.00 – 18.30 «Пограничники. Своя земля» (2025г., документальный, 12+)

18.40 – 20.10 «Выйти замуж за капитана» (1985г.,12+)

20.20 – 22.00 «Однажды в Вегасе»

(2008г., 18+)



29 мая (пятница):

17.30 – 17.50 «Кукольный дом» (Дом Клодта) (2009г.,12+)

История реставрации и сохранения уникального исторического здания, ныне функционирующего в качестве детской картинной галереи.

18.00 – 20.05 «Трое в лодке, не считая собаки» (1979г., 0+)

20.15 – 22.00 «Одержимость» (2013г., 18+)



30 мая (суббота):

16.30 – 18.00 «Мы из джаза» (1983г., 12+)

18.10 – 19.40 «Семь ужинов» (2019г., 12+)

19.50 – 21.50 «1+1»

(2011г., 16+)



31 мая (воскресенье):

17.00 – 18.30 «Как Иванушка-дурачок за чудом ходил» (1977г., 0+)

18.40 – 20.15 «Игрушка» (1976г., 12+)

20.20 - 22.15 «По щучьему велению»

(2023г., 6+)



1 июня (понедельник):

17.00 – 18.45 Анимационный проект «Гора Самоцветов» сказки народов России (6+)

19.00 -20.10 «Добро пожаловать, или посторонним вход воспрещен» (1964г., 6+)

20.20 – 21.40 «Не одна дома»(2023г., 6+)

Фото: Самарская набережная