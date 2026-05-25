Кинотеатр под открытым небом "Филин": афиша на предстоящую неделю

Расписание работы бесплатного кинотеатра под открытым небом "Филин" на эту неделю!
27 мая (среда):
18.00 – 20.10 «Чучело» (1983г., 12+)
20.20 – 22.20 «На гребне волны» (1991г., 18+)
28 мая (четверг):
18.00 – 18.30 «Пограничники. Своя земля» (2025г., документальный, 12+)
18.40 – 20.10 «Выйти замуж за капитана» (1985г.,12+)
20.20 – 22.00 «Однажды в Вегасе»
(2008г., 18+)
29 мая (пятница):
17.30 – 17.50 «Кукольный дом» (Дом Клодта) (2009г.,12+)
История реставрации и сохранения уникального исторического здания, ныне функционирующего в качестве детской картинной галереи.
18.00 – 20.05 «Трое в лодке, не считая собаки» (1979г., 0+)
20.15 – 22.00 «Одержимость» (2013г., 18+)
30 мая (суббота):
16.30 – 18.00 «Мы из джаза» (1983г., 12+)
18.10 – 19.40 «Семь ужинов» (2019г., 12+)
19.50 – 21.50 «1+1»
(2011г., 16+)
31 мая (воскресенье):
17.00 – 18.30 «Как Иванушка-дурачок за чудом ходил» (1977г., 0+)
18.40 – 20.15 «Игрушка» (1976г., 12+)
20.20 - 22.15 «По щучьему велению»
(2023г., 6+)
1 июня (понедельник):
17.00 – 18.45 Анимационный проект «Гора Самоцветов» сказки народов России (6+)
19.00 -20.10 «Добро пожаловать, или посторонним вход воспрещен» (1964г., 6+)
20.20 – 21.40 «Не одна дома»(2023г., 6+)
Фото: Самарская набережная