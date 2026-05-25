На 32% выполнен капремонт улицы Дачной в Самаре

23 мая в Самаре рабочий объезд провел губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Вместе с главой города Самары Иваном Носковым, депутатом Самарской Губернской Думы Александром Живайкиным и Героем России Денисом Портнягиным он проверил ход реализации ряда крупных инфраструктурных проектов. В их числе — улица Дачная, где на 32% выполнен капитальный ремонт в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».



«Реконструкция улицы Дачной протяженностью более 640 метров — долгожданная для жителей Самары. Помню, сколько обращений получил по ней в 2024 году. Обещал, что ситуацию выправим, и планы сейчас реализуем. Отставания по графику нет, работы завершим до 1 сентября», – отметил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев по итогам объезда.



На сегодняшний день на улице Дачной полностью готово основание дорожного покрытия, продолжается устройство «дорожной одежды» — нижний слой асфальта уложен на четверть. Предварительно специалисты ресурсоснабжающих организаций переустроили подземные коммуникации водо- и теплоснабжения, канализацию, почти все электрические сети и кабельные линии, проходящие по улице Дачной; сейчас подрядчик завершает вынос сетей, принадлежащих ПАО «Россети». В перспективе запланирован ремонт подъездных путей, въездов во дворы и тротуаров. Также за дополнительные средства планируется высадить на улице Дачной крупномерные деревья.



«Нам важна поддержка региона в самых разных проектах — строительстве, в том числе дорожном, реконструкции трамвайных путей, обновлении коммунальных сетей и т.д. Многие проекты уже реализуются под контролем губернатора и моим личным контролем. В ходе объезда мы обсудили ряд текущих вопросов, а также планы на будущее, основанные на пожеланиях жителей. Появилась уверенность, что со стороны региона поддержка областному центру будет оказываться и в дальнейшем, особенно в части тех работ, которые связаны с безопасностью жителей, – сказал глава города Самары Иван Носков. – Благоустройство Дачной продолжаем в том же темпе. Совместно с губернатором, районными администрациями и жителями прорабатываем варианты дальнейшего развития территорий, прилегающих к многоквартирным домам».



Капремонт улицы Дачной с прошлого лета ведет подрядная организация ООО «Куйбышевская Дорожная ПМК». Стоимость двухгодичного муниципального контракта составляет более 164,4 млн рублей. Проект предусматривает устройство 4,5 тысяч квадратных метров асфальтобетонного покрытия проезжей части, 3,8 тысяч квадратных метров тротуаров, 4 тысяч квадратных метров газонов, современной системы освещения.

