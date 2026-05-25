На 32% выполнен капремонт улицы Дачной в Самаре

Доцент кафедры госпитальной педиатрии № 2 ИМД Пироговского Университета Минздрава России, к.м.н. Ольга Тарасова рассказала, в чем опасность употребления майской клубники.
Врач предупредила об опасности майской клубники
С 29 мая новое расписание начнет действовать на направлениях из областной столицы до сел Рождествено и Зольное. А с 1 июня изменения коснутся маршрута Самара — Ширяево.
Меняется расписание трех региональных речных маршрутов
Безенчукским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело в отношении 46-летнего местного жителя, подозреваемого в покушении на убийство.
В Безенчукском районе задержан мужчина, подозреваемый в покушении на убийство супруги
С апреля в губернии уже прошло 120 мероприятий, в которых приняли участие свыше 4000 жителей — пройдено 108 км берегов, где собрали более 165 кубометров мусора. Это свыше тысячи мешков!
Наш регион активно включился в новый сезон Всероссийской акции «Вода России»
25 мая водолазы поисково-спасательного отряда специального назначения проводили поиски по заявлению сотрудников полиции в русле реки Сок около села Старосемейкино Красноярского района.
Из реки Сок около села Старосемейкино спасатели извлекли тело мужчины
Администрация Тольятти добилась в суде первых решений, обязывающих владельцев объектов капитального строительства на территории бывшего ОАО «Фосфор» принять меры для обеспечения безопасности. 
Суд обязал собственников на территории бывшего ОАО «Фосфор» обеспечить безопасное хранение опасных веществ
В Красноярском районе Самарской области продолжается строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном.
Виталий Шабалатов побывал на строительной площадке нового ФОКа
В преддверии Дня славянской письменности и культуры, 19 мая в Самарском политехе состоялось торжественное подведение итогов III Всероссийского литературного конкурса "Экология души" на основе творческого наследия известного самарского писателя А.С. Малино
В Самарском политехе подвели итоги литературного конкурса «Экология души»
На 32% выполнен капремонт улицы Дачной в Самаре

23 мая в Самаре рабочий объезд провел губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

23 мая в Самаре рабочий объезд провел губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Вместе с главой города Самары Иваном Носковым, депутатом Самарской Губернской Думы Александром Живайкиным и Героем России Денисом Портнягиным он проверил ход реализации ряда крупных инфраструктурных проектов. В их числе — улица Дачная, где на 32% выполнен капитальный ремонт в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». 

«Реконструкция улицы Дачной протяженностью более 640 метров — долгожданная для жителей Самары. Помню, сколько обращений получил по ней в 2024 году. Обещал, что ситуацию выправим, и планы сейчас реализуем. Отставания по графику нет, работы завершим до 1 сентября», – отметил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев по итогам объезда.

На сегодняшний день на улице Дачной полностью готово основание дорожного покрытия, продолжается устройство «дорожной одежды» — нижний слой асфальта уложен на четверть. Предварительно специалисты ресурсоснабжающих организаций переустроили подземные коммуникации водо- и теплоснабжения, канализацию, почти все электрические сети и кабельные линии, проходящие по улице Дачной; сейчас подрядчик завершает вынос сетей, принадлежащих ПАО «Россети». В перспективе запланирован ремонт подъездных путей, въездов во дворы и тротуаров. Также за дополнительные средства планируется высадить на улице Дачной крупномерные деревья.

«Нам важна поддержка региона в самых разных проектах — строительстве, в том числе дорожном, реконструкции трамвайных путей, обновлении коммунальных сетей и т.д. Многие проекты уже реализуются под контролем губернатора и моим личным контролем. В ходе объезда мы обсудили ряд текущих вопросов, а также планы на будущее, основанные на пожеланиях жителей. Появилась уверенность, что со стороны региона поддержка областному центру будет оказываться и в дальнейшем, особенно в части тех работ, которые связаны с безопасностью жителей, – сказал глава города Самары Иван Носков. – Благоустройство Дачной продолжаем в том же темпе. Совместно с губернатором, районными администрациями и жителями прорабатываем варианты дальнейшего развития территорий, прилегающих к многоквартирным домам».

Капремонт улицы Дачной с прошлого лета ведет подрядная организация ООО «Куйбышевская Дорожная ПМК». Стоимость двухгодичного муниципального контракта составляет более 164,4 млн рублей. Проект предусматривает устройство 4,5 тысяч квадратных метров асфальтобетонного покрытия проезжей части, 3,8 тысяч квадратных метров тротуаров, 4 тысяч квадратных метров газонов, современной системы освещения.

 

Фото:   пресс-служба администрации Самары

Теги: Самара

