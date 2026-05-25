В Самарском политехе подвели итоги литературного конкурса «Экология души»

Доцент кафедры госпитальной педиатрии № 2 ИМД Пироговского Университета Минздрава России, к.м.н. Ольга Тарасова рассказала, в чем опасность употребления майской клубники.
Врач предупредила об опасности майской клубники
С 29 мая новое расписание начнет действовать на направлениях из областной столицы до сел Рождествено и Зольное. А с 1 июня изменения коснутся маршрута Самара — Ширяево.
Меняется расписание трех региональных речных маршрутов
Безенчукским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело в отношении 46-летнего местного жителя, подозреваемого в покушении на убийство.
В Безенчукском районе задержан мужчина, подозреваемый в покушении на убийство супруги
С апреля в губернии уже прошло 120 мероприятий, в которых приняли участие свыше 4000 жителей — пройдено 108 км берегов, где собрали более 165 кубометров мусора. Это свыше тысячи мешков!
Наш регион активно включился в новый сезон Всероссийской акции «Вода России»
25 мая водолазы поисково-спасательного отряда специального назначения проводили поиски по заявлению сотрудников полиции в русле реки Сок около села Старосемейкино Красноярского района.
Из реки Сок около села Старосемейкино спасатели извлекли тело мужчины
Администрация Тольятти добилась в суде первых решений, обязывающих владельцев объектов капитального строительства на территории бывшего ОАО «Фосфор» принять меры для обеспечения безопасности. 
Суд обязал собственников на территории бывшего ОАО «Фосфор» обеспечить безопасное хранение опасных веществ
В Красноярском районе Самарской области продолжается строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном.
Виталий Шабалатов побывал на строительной площадке нового ФОКа
В преддверии Дня славянской письменности и культуры, 19 мая в Самарском политехе состоялось торжественное подведение итогов III Всероссийского литературного конкурса "Экология души" на основе творческого наследия известного самарского писателя А.С. Малино
В Самарском политехе подвели итоги литературного конкурса «Экология души»
В преддверии Дня славянской письменности и культуры, 19 мая в Самарском политехе состоялось торжественное подведение итогов III Всероссийского литературного конкурса "Экология души" на основе творческого наследия известного самарского писателя А.С. Малиновского.

Конкурс проходил в трёх номинациях – «Поэзия», «Проза», «Эссе». В нём приняли участие 311 авторов из разных субъектов России, в том числе из Ингушетии, Дагестана, Татарстана, Башкирии, Чувашии, Удмуртии, ЛНР, ДНР, Крыма, а также русскоязычные авторы из Казахстана, Белоруссии, Молдовы, Германии, Финляндии, Испании и Италии.

В число лауреатов и финалистов конкурса вошли самарские литераторы:

в номинации «Эссе» - Александр Ильин (1 место), Анна Вакурова (3 место), Антонида Бердникова (3 место), Анна Бердникова (3 место)

в номинации «Поэзия» - Татьяна Кижайкина (второе место), Дарья Александрова (3 место), Юрий Астанков вошел в число финалистов.

Вячеслав Лютый - писатель, литературный критик, член СПР, председатель Совета по критике СПР, зам. директора – главного редактора журнала «Подъем» (Воронеж):

«…Мы видим, что конкурс становится хорошим инструментом не только в поиске талантливой литературы, но и в благородном деле поддержки начинающих писателей. Что касается авторов опытных, то их участие в самарском конкурсе становится безусловным репутационным приобретением города Самары. Думаю, что конкурс «Экология души» в 2026 году творчески состоялся, а его авторский актив с каждым годом становится все шире».

Максим Еремин - член Союза журналистов РФ, главный редактор журнала «Технополис Поволжья», начальник управления пресс-службы и информации СамГТУ (Самара):

«Конкурс «Экология души» для современной словесности – событие чрезвычайное. Он неподвластен литературным модам, независим от творческой конъюнктуры, то есть – самодостаточен. При этом год от года растет количество его участников, и голос каждого в расширяющейся вселенной конкурса звучит по-особому.
В наиболее запоминающихся произведениях до предела обнажен один и тот же мотив поиска всепримиряющей гармонии. Путь к ней лежит через обжигающие душевные испытания, которые проходят не только герои, но, прежде всего, авторы. Это трудная дорога не для массовых шествий, по ней всегда идут в одиночку. И индивидуальный опыт здесь становится творческой проекцией тысячелетнего движения человечества от хаоса к космосу, от тьмы невежества к светоносной правде.»

Список лауреатов: mcentr.samgtu.ru/contest

 

Фото: миминкульт СО

 

 

