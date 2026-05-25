В Самарском политехе подвели итоги литературного конкурса «Экология души»

В преддверии Дня славянской письменности и культуры, 19 мая в Самарском политехе состоялось торжественное подведение итогов III Всероссийского литературного конкурса "Экология души" на основе творческого наследия известного самарского писателя А.С. Малиновского.

Конкурс проходил в трёх номинациях – «Поэзия», «Проза», «Эссе». В нём приняли участие 311 авторов из разных субъектов России, в том числе из Ингушетии, Дагестана, Татарстана, Башкирии, Чувашии, Удмуртии, ЛНР, ДНР, Крыма, а также русскоязычные авторы из Казахстана, Белоруссии, Молдовы, Германии, Финляндии, Испании и Италии.

В число лауреатов и финалистов конкурса вошли самарские литераторы:

в номинации «Эссе» - Александр Ильин (1 место), Анна Вакурова (3 место), Антонида Бердникова (3 место), Анна Бердникова (3 место)

в номинации «Поэзия» - Татьяна Кижайкина (второе место), Дарья Александрова (3 место), Юрий Астанков вошел в число финалистов.

Вячеслав Лютый - писатель, литературный критик, член СПР, председатель Совета по критике СПР, зам. директора – главного редактора журнала «Подъем» (Воронеж):

«…Мы видим, что конкурс становится хорошим инструментом не только в поиске талантливой литературы, но и в благородном деле поддержки начинающих писателей. Что касается авторов опытных, то их участие в самарском конкурсе становится безусловным репутационным приобретением города Самары. Думаю, что конкурс «Экология души» в 2026 году творчески состоялся, а его авторский актив с каждым годом становится все шире».

Максим Еремин - член Союза журналистов РФ, главный редактор журнала «Технополис Поволжья», начальник управления пресс-службы и информации СамГТУ (Самара):

«Конкурс «Экология души» для современной словесности – событие чрезвычайное. Он неподвластен литературным модам, независим от творческой конъюнктуры, то есть – самодостаточен. При этом год от года растет количество его участников, и голос каждого в расширяющейся вселенной конкурса звучит по-особому.

В наиболее запоминающихся произведениях до предела обнажен один и тот же мотив поиска всепримиряющей гармонии. Путь к ней лежит через обжигающие душевные испытания, которые проходят не только герои, но, прежде всего, авторы. Это трудная дорога не для массовых шествий, по ней всегда идут в одиночку. И индивидуальный опыт здесь становится творческой проекцией тысячелетнего движения человечества от хаоса к космосу, от тьмы невежества к светоносной правде.»

Список лауреатов: mcentr.samgtu.ru/contest

Фото: миминкульт СО