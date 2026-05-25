Наш регион активно включился в новый сезон Всероссийской акции «Вода России»

Весной регион активно включился в новый сезон Всероссийской акции «Вода России», которая проходит по национальному проекту «Экологическое благополучие».

С апреля уже прошло 120 мероприятий, в которых приняли участие свыше 4000 жителей — пройдено 108 км берегов, где собрали более 165 кубометров мусора. Это свыше тысячи мешков!

Акция объединила все муниципальные образования, а самыми активными стали Самара, Ставропольский, Волжский и Кинельский районы.

Впереди — ещё больше планов: до ноября неравнодушные жители приведут в порядок 290 км берегов — это на 55 км больше, чем в прошлом году.

Узнать о ближайшей уборке в вашем районе можно на сайте берегдобрыхдел.рф или в местной админиистрации.

Фото: пресс-служба минприроды Самарской области