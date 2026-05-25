Из реки Сок около села Старосемейкино спасатели извлекли тело мужчины

25 мая водолазы поисково-спасательного отряда специального назначения проводили поиски по заявлению сотрудников полиции в русле реки Сок около села Старосемейкино Красноярского района. На берегу были обнаружены личные вещи пропавшего. Поиски проводились совместно с поисковиками Поискового отряда "ЛизаАлерт" Самарской области.

В ходе поисковых работ водолазы обнаружили тело мужчины (1956 года рождения) на глубине 4 метра и передали сотрудникам правоохранительных органов.

Спасатели напоминают о необходимости соблюдать правила поведения на воде.

ПОМНИТЕ:

• начинать купаться рекомендуется в безветренную погоду при температуре воды 17-19ºС и температуре воздуха 20-25ºС. В воде следует находиться 10-15 минут, перед заплывом необходимо предварительно обтереть тело водой.

• купаться можно только в разрешенных местах;

• нельзя нырять в незнакомых местах — на дне могут оказаться камни, коряги или металлические прутья ;

• дети должны купаться только в присутствии взрослых;

• не следует купаться в заболоченных местах и там, где есть водоросли или тина. Если вы все же запутались в водорослях, не делайте резких движений и рывков. Необходимо лечь на спину, стремясь спокойными движениями выплыть на берег.

• нельзя заплывать далеко от берега, не рассчитав свои силы- это опасно даже для умеющих хорошо плавать;

• запрещено купаться в состоянии алкогольного опьянения;

• нельзя подавать крики ложной тревоги.

• если вы оказались в воде на сильном течении, не пытайся плыть навстречу течению. Нужно плыть по течению, но так, чтобы постепенно приближаться к берегу;

• если у вас свело судорогой мышцы, ложитесь на спину и плывите к берегу, постарайтесь при этом растереть сведенные мышцы. Также можно произвести укалывание любым острым подручным предметом булавкой или заколкой

Умение хорошо плавать — одна из важнейших гарантий безопасного отдыха на воде. Помните, что даже хороший пловец должен соблюдать постоянную осторожность и строго придерживаться правил поведения на воде, сообщает пресс-служба ПСС СО.

