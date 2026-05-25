Доцент кафедры госпитальной педиатрии № 2 ИМД Пироговского Университета Минздрава России, к.м.н. Ольга Тарасова рассказала, в чем опасность употребления майской клубники.
Врач предупредила об опасности майской клубники
С 29 мая новое расписание начнет действовать на направлениях из областной столицы до сел Рождествено и Зольное. А с 1 июня изменения коснутся маршрута Самара — Ширяево.
Меняется расписание трех региональных речных маршрутов
Безенчукским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело в отношении 46-летнего местного жителя, подозреваемого в покушении на убийство.
В Безенчукском районе задержан мужчина, подозреваемый в покушении на убийство супруги
С апреля в губернии уже прошло 120 мероприятий, в которых приняли участие свыше 4000 жителей — пройдено 108 км берегов, где собрали более 165 кубометров мусора. Это свыше тысячи мешков!
Наш регион активно включился в новый сезон Всероссийской акции «Вода России»
25 мая водолазы поисково-спасательного отряда специального назначения проводили поиски по заявлению сотрудников полиции в русле реки Сок около села Старосемейкино Красноярского района.
Из реки Сок около села Старосемейкино спасатели извлекли тело мужчины
Администрация Тольятти добилась в суде первых решений, обязывающих владельцев объектов капитального строительства на территории бывшего ОАО «Фосфор» принять меры для обеспечения безопасности. 
Суд обязал собственников на территории бывшего ОАО «Фосфор» обеспечить безопасное хранение опасных веществ
В Красноярском районе Самарской области продолжается строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном.
Виталий Шабалатов побывал на строительной площадке нового ФОКа
В преддверии Дня славянской письменности и культуры, 19 мая в Самарском политехе состоялось торжественное подведение итогов III Всероссийского литературного конкурса "Экология души" на основе творческого наследия известного самарского писателя А.С. Малино
В Самарском политехе подвели итоги литературного конкурса «Экология души»
Из реки Сок около села Старосемейкино спасатели извлекли тело мужчины

25 мая водолазы поисково-спасательного отряда специального назначения проводили поиски по заявлению сотрудников полиции в русле реки Сок около села Старосемейкино Красноярского района. На берегу были обнаружены личные вещи пропавшего. Поиски проводились совместно с поисковиками Поискового отряда "ЛизаАлерт" Самарской области. 

В ходе поисковых работ водолазы обнаружили тело мужчины (1956 года рождения) на глубине 4 метра и передали сотрудникам правоохранительных органов.

Спасатели напоминают о необходимости соблюдать правила поведения на воде.
ПОМНИТЕ:
• начинать купаться рекомендуется в безветренную погоду при температуре воды 17-19ºС и температуре воздуха 20-25ºС. В воде следует находиться 10-15 минут, перед заплывом необходимо предварительно обтереть тело водой.
• купаться можно только в разрешенных местах;
• нельзя нырять в незнакомых местах — на дне могут оказаться камни, коряги или металлические прутья ;
• дети должны купаться только в присутствии взрослых;
• не следует купаться в заболоченных местах и там, где есть водоросли или тина. Если вы все же запутались в водорослях, не делайте резких движений и рывков. Необходимо лечь на спину, стремясь спокойными движениями выплыть на берег.
• нельзя заплывать далеко от берега, не рассчитав свои силы- это опасно даже для умеющих хорошо плавать;
• запрещено купаться в состоянии алкогольного опьянения;
• нельзя подавать крики ложной тревоги.
• если вы оказались в воде на сильном течении, не пытайся плыть навстречу течению. Нужно плыть по течению, но так, чтобы постепенно приближаться к берегу;
• если у вас свело судорогой мышцы, ложитесь на спину и плывите к берегу, постарайтесь при этом растереть сведенные мышцы. Также можно произвести укалывание любым острым подручным предметом булавкой или заколкой

Умение хорошо плавать — одна из важнейших гарантий безопасного отдыха на воде. Помните, что даже хороший пловец должен соблюдать постоянную осторожность и строго придерживаться правил поведения на воде, сообщает пресс-служба ПСС СО.

 

Фото:  пресс-служба ПСС СО

 

В понедельник, 25 мая, в рамках рабочей поездки губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева в Москву состоялась двусторонняя встреча с Министром финансов Российской Федерации Антоном Силуановым.
Вячеслав Федорищев и Антон Силуанов обсудили бюджетную политику и инвестиционные проекты Самарской области
