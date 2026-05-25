Доцент кафедры госпитальной педиатрии № 2 ИМД Пироговского Университета Минздрава России, к.м.н. Ольга Тарасова рассказала, в чем опасность употребления майской клубники.
Врач предупредила об опасности майской клубники
С 29 мая новое расписание начнет действовать на направлениях из областной столицы до сел Рождествено и Зольное. А с 1 июня изменения коснутся маршрута Самара — Ширяево.
Меняется расписание трех региональных речных маршрутов
Безенчукским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело в отношении 46-летнего местного жителя, подозреваемого в покушении на убийство.
В Безенчукском районе задержан мужчина, подозреваемый в покушении на убийство супруги
С апреля в губернии уже прошло 120 мероприятий, в которых приняли участие свыше 4000 жителей — пройдено 108 км берегов, где собрали более 165 кубометров мусора. Это свыше тысячи мешков!
Наш регион активно включился в новый сезон Всероссийской акции «Вода России»
25 мая водолазы поисково-спасательного отряда специального назначения проводили поиски по заявлению сотрудников полиции в русле реки Сок около села Старосемейкино Красноярского района.
Из реки Сок около села Старосемейкино спасатели извлекли тело мужчины
Администрация Тольятти добилась в суде первых решений, обязывающих владельцев объектов капитального строительства на территории бывшего ОАО «Фосфор» принять меры для обеспечения безопасности. 
Суд обязал собственников на территории бывшего ОАО «Фосфор» обеспечить безопасное хранение опасных веществ
В Красноярском районе Самарской области продолжается строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном.
Виталий Шабалатов побывал на строительной площадке нового ФОКа
В преддверии Дня славянской письменности и культуры, 19 мая в Самарском политехе состоялось торжественное подведение итогов III Всероссийского литературного конкурса "Экология души" на основе творческого наследия известного самарского писателя А.С. Малино
В Самарском политехе подвели итоги литературного конкурса «Экология души»
Полицейские и общественники региона приняли участие в церемонии вручения первых паспортов подросткам
В регионе торжественно прошел День кадрового работника
Самарцев приглашают на XXXI фестиваль СМИ «ПРЕССА - 2026» 30 мая в 12.00 в Самару в Струковский Сад
Суд обязал собственников на территории бывшего ОАО «Фосфор» обеспечить безопасное хранение опасных веществ

Администрация Тольятти добилась в суде первых решений, обязывающих владельцев объектов капитального строительства на территории бывшего ОАО «Фосфор» принять меры для обеспечения безопасности. 

 

Администрация Тольятти добилась в суде первых решений, обязывающих владельцев объектов капитального строительства на территории бывшего ОАО «Фосфор» принять меры для обеспечения безопасности. На сегодняшний день судебные акты вынесены в пользу муниципалитета по четырем делам, по двум из них решения уже вступили в законную силу. С ответчиков, в частности, требуют обеспечить безопасные условия хранения опасных веществ, остающихся в технологическом оборудовании и на территории объектов.

Судебным разбирательствам предшествовала масштабная работа по инвентаризации экологического ущерба. Ранее были выявлены 11 очагов загрязнения на площадке бывшего химического предприятия. После анализа материалов Минприроды России включило в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде (ГРОНВОС) 2 из них. Остальные 9 очагов не соответствуют федеральным критериям, так как расположены на участках с частными объектами капитального строительства.

Ранее Правительство Самарской области создало специальную рабочую группу, куда вошли профильные ведомства, надзорные органы, научное сообщество для решения вопроса по оставшимся объектам. Один из шагов – применение правового механизма: собственник имущества не только получает выгоду от его использования, но и несёт бремя его содержания в силу закона. Параллельно регион готовится к ликвидации двух очагов, которые включены в ГРОНВОС.

В октябре 2025 года минприроды региона заключило контракт на проектно-изыскательские работы. Подготовка проекта продлится до декабря 2026 года, после чего заявка будет направлена в Минприроды России для участия в федеральном проекте «Генеральная уборка» национального проекта «Экологическое благополучие».

 

Фото%   пресс-служба минприроды Самарской области

Теги: Тольятти

Новости по теме
Ученики школы №43 Тольятти стали участниками профориентационного тура на ПАО «АВТОВАЗ», организованного Кадровым центром «Работа России» г. Тольятти и Ставропольского района в рамках проекта «Моя карьера с «Единой Россией».
25 мая 2026, 16:12
Тольяттинским школьникам  показали современное производство АВТОВАЗа
Ученики школы №43 Тольятти стали участниками профориентационного тура на ПАО «АВТОВАЗ», организованного Кадровым центром «Работа России» г. Тольятти... Общество
298
Минпромторг РФ и Клуб молодых промышленников объявили топ-200 финалистов V Всероссийской премии «Молодой промышленник года».
25 мая 2026, 15:34
Резиденты технопарка «Жигулёвская долина» вошли в топ-200 конкурса «Молодой промышленник года»
Минпромторг РФ и Клуб молодых промышленников объявили топ-200 финалистов V Всероссийской премии «Молодой промышленник года». Общество
337
23 мая тольяттинский "Акрон" проиграл волгоградскому "Ротору" в ответном переходном матче, но сохранил место в Российской премьер-лиге.
23 мая 2026, 21:38
"Акрон" проиграл "Ротору", но сохранил место в Российской премьер-лиге
23 мая тольяттинский  "Акрон" проиграл волгоградскому "Ротору" в ответном переходном матче, но сохранил место в Российской премьер-лиге. Спорт
1015

В понедельник, 25 мая, в рамках рабочей поездки губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева в Москву состоялась двусторонняя встреча с Министром финансов Российской Федерации Антоном Силуановым.
25 мая 2026  18:52
Вячеслав Федорищев и Антон Силуанов обсудили бюджетную политику и инвестиционные проекты Самарской области
287
Самарская область приняла II Всероссийский конгресс региональных фондов развития промышленности
25 мая 2026  13:32
Самарская область приняла II Всероссийский конгресс региональных фондов развития промышленности
417
В Самаре снова не нашли перевозчика на маршрут №46
25 мая 2026  12:55
В Самаре снова не нашли перевозчика на маршрут №46
345
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем славянской письменности и культуры
24 мая 2026  10:25
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем славянской письменности и культуры
802
Дорожная кампания в Самаре набирает обороты
23 мая 2026  13:53
Дорожная кампания в Самаре набирает обороты
831
