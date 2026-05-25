Суд обязал собственников на территории бывшего ОАО «Фосфор» обеспечить безопасное хранение опасных веществ

Администрация Тольятти добилась в суде первых решений, обязывающих владельцев объектов капитального строительства на территории бывшего ОАО «Фосфор» принять меры для обеспечения безопасности. На сегодняшний день судебные акты вынесены в пользу муниципалитета по четырем делам, по двум из них решения уже вступили в законную силу. С ответчиков, в частности, требуют обеспечить безопасные условия хранения опасных веществ, остающихся в технологическом оборудовании и на территории объектов.



Судебным разбирательствам предшествовала масштабная работа по инвентаризации экологического ущерба. Ранее были выявлены 11 очагов загрязнения на площадке бывшего химического предприятия. После анализа материалов Минприроды России включило в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде (ГРОНВОС) 2 из них. Остальные 9 очагов не соответствуют федеральным критериям, так как расположены на участках с частными объектами капитального строительства.



Ранее Правительство Самарской области создало специальную рабочую группу, куда вошли профильные ведомства, надзорные органы, научное сообщество для решения вопроса по оставшимся объектам. Один из шагов – применение правового механизма: собственник имущества не только получает выгоду от его использования, но и несёт бремя его содержания в силу закона. Параллельно регион готовится к ликвидации двух очагов, которые включены в ГРОНВОС.



В октябре 2025 года минприроды региона заключило контракт на проектно-изыскательские работы. Подготовка проекта продлится до декабря 2026 года, после чего заявка будет направлена в Минприроды России для участия в федеральном проекте «Генеральная уборка» национального проекта «Экологическое благополучие».

