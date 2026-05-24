В России резко вырос спрос на мороженое
Пошлина за оформление гражданства России может вырасти в 12 раз
3900 участников на старте полумарафона Забег.РФ в Самаре!
В Клявлино учащихся научили отвечать мошенникам
Перед судом предстанет житель Сызрани, укравший телефона у студента
Вода в Волге близ Самары прогрелась до 13 градусов
новые меры поддержки многодетных семей коснутся 231 тыс. детей
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем славянской письменности и культуры
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 71.21
0.42
EUR 82.54
-0.73
Полицейские и общественники региона приняли участие в церемонии вручения первых паспортов подросткам
В регионе торжественно прошел День кадрового работника
Самарцев приглашают на XXXI фестиваль СМИ «ПРЕССА - 2026» 30 мая в 12.00 в Самару в Струковский Сад
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем славянской письменности и культуры

Дорогие друзья!

Поздравляю вас с замечательным, имеющим глубокие исторические корни праздником – Днём славянской письменности и культуры!

В этот день мы отдаём дань памяти святым равноапостольным Кириллу и Мефодию – великим подвижникам IX века, приобщившим наших предков к бесценной сокровищнице мировой культурной, научной и религиозной традиции.

Созданная просветителями азбука позволила создать самобытную культуру славянских народов, дала мощный импульс развитию образования и просвещения на Руси и в странах восточной Европы.

В сегодняшнем непростом мире, где герои специальной военной операции отстаивают право жителей Донбасса и Новороссии говорить на родном языке, жить в своем доме в соответствии с традиционными духовными ценностями, общеславянский праздник приобретает особое звучание. Только так, с оружием в руках, в современных условиях можно сохранить нашу историю, национальную идентичность, воспитать в подрастающем поколении любовь к Родине, обеспечить безопасное будущее наших потомков.

В Самарской области День славянской письменности и культуры стал настоящим праздником духовности, исторической преемственности и просветительства, способствующим укреплению единства представителей всех народов, которые проживают на территории нашего многонационального региона.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, согласия, взаимопонимания и успехов во всех добрых делах и начинаниях на благо Самарского края и великой России!

Губернатор Самарской области В.А. Федорищев

