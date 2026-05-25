Самарская область приняла II Всероссийский конгресс региональных фондов развития промышленности

С 21 по 23 мая в Самарской области прошёл II Всероссийский конгресс региональных фондов развития промышленности (ФРП) и международный форум «Интеллектуальные робототехнические системы и комплексы». Мероприятие продемонстрировало широкий охват: в нём приняли участие более 250 экспертов и делегатов из 70 субъектов Российской Федерации.

Самарская область стала площадкой конгресса неслучайно. По итогам 2025 года регион занял второе место в стране по количеству самостоятельно профинансированных проектов регионального ФРП, разделив эту позицию с Московской областью и Республикой Башкортостан — каждый из указанных субъектов реализовал по 36 проектов.

Федеральные и региональные инструменты поддержки бизнеса показали в Самарской области высокую эффективность. За весь период работы федеральный ФРП профинансировал в регионе 61 промышленный проект на общую сумму более 30 млрд рублей. Региональный фонд поддержал свыше 107 инициатив на сумму более 2,6 млрд рублей. Эти средства были направлены на реализацию востребованных проектов, в том числе в сфере импортозамещения.

Губернатор Самарской области, председатель комиссии Государственного Совета Российской Федерации по направлению «Промышленность» Вячеслав Федорищев отметил важность задач по развитию промышленного потенциала региона, расширению мер поддержки предприятий и внедрению современных технологий.

Деловая программа конгресса разделилась на два ключевых трека: научно‑технологический трек — на базе Самарского университета им. С. П. Королёва, промышленный трек — на базе технопарка «Жигулёвская долина».

Важной частью мероприятия стала выставка предприятий — получателей государственной поддержки. В экспозиции были представлены автомобили, сельскохозяйственная техника, маломерные суда, промышленное роботизированное оборудование, БПЛА, специализированные кресла для людей с ОВЗ и товары народного потребления. Экспонаты демонстрировали практические результаты совместной работы фондов и предприятий: от модернизации мощностей до запуска новых линий и внедрения робототехнических решений.

«Экспонаты и презентации — результат совместной работы фондов и предприятий. Поддержка фонда на ключевых этапах позволила запустить новые линии и внедрить робототехнические решения, что напрямую усиливает технологическую независимость и промышленный потенциал страны», — подчеркнул врио министра промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков.

По итогам конгресса участники выделили несколько приоритетов. В центре внимания оказались цифровая трансформация и внедрение искусственного интеллекта: обменялись практическими кейсами по автоматизации учёта проектов, оценки заявок и мониторинга, обсудили необходимость выработки единых методик и стандартов. Также прозвучало предложение активизировать продвижение льготных займов и специальных программ для внедрения робототехники.

Фонды договорились формировать целевые программы льготного кредитования и грантовой поддержки для модернизации производств и внедрения робототехнических решений. Отдельно рекомендовано поддерживать развитие промышленного туризма как направления диверсификации местной экономики. Также участники обсудили повышение эффективности работы самих фондов через цифровизацию процессов, стандартизацию оказания услуг и совершенствование методик подбора персонала с применением ИИ.

«Масштаб мероприятия — более 250 экспертов со всей России — подтвердил статус Самарской области как одного из ключевых центров промышленной компетенции. Конгресс наглядно показал, что региональные фонды остаются важным инструментом модернизации производств и внедрения инноваций, способствуя устойчивому росту экономики регионов», — отметила руководитель Самарского регионального фонда развития промышленности Юлия Красина.

Работа конгресса завершилась 23 мая. Трёхдневная программа объединила лучшие практики регионов и сформировала дорожную карту для дальнейшего развития промышленности, цифровизации и внедрения робототехнических решений в регионах Российской Федерации.

Фото – пресс-служба Минпромторга Самарской области