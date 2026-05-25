министры спорта Приволжья обсудили развитие массового детско-юношеского спорта

22 мая 2026 года на площадке спортивно-туристского лагеря Приволжского федерального округа «Туриада» заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации Олег Машковцев провел окружное совещание с региональными министрами спорта, в котором приняли участие министр спорта Самарской области Лидия Рогожинская и представители Федерации спортивного туризма Самарской области.

Окружное совещании прошло с участием представителей Министерства спорта Российской Федерации и руководства Движения Первых. В центре внимания собравшихся были поставлены вопросы развития массового спорта и окружных общественных проектов.

Отмечены высокие показатели, достигнутые по росту доли населения в субъектах Приволжского федерального округа, систематически занимающегося физической культурой и спортом, составила более 63% (свыше 16,6 млн человек) от общей численности населения данной категории. При этом доля детей и подростков, вовлеченных в занятия физической культурой и спортом, составила 92,7% (более 4,7 млн человек), а молодых граждан в возрасте 18-29 лет 86,1% (около 2,9 млн человек).

При этом отмечаются определенные проблемы с развитием материально-технической и кадровой баз. «Именно по этим направлениям необходимо сконцентрировать усилия в ближайшее время, что позволит увеличить численность регулярно занимающихся спортом», – отметил зам полпреда.

Отдельно в ходе совещания обсудили развитие общественных проектов спортивного профиля, которые проводятся по направлениям хоккея, баскетбола «3 на 3» и спортивного туризма. «Основная цель наших проектов: создание максимальных возможностей для самореализации молодежи вне зависимости от места проживания. Поэтому наши окружные проекты реализуются на нескольких уровнях, начиная с муниципального, что позволяет обеспечивать вовлечение в занятия спортом значительного числа участников.

Примером государственного подхода в недавней истории нашей страны были массовые спортивные детские соревнования «Кожаный мяч», «Золотая шайба», «Белая ладья» и др. Их успех был связан с эффективным взаимодействием общественных структур с органами государственной власти, отвечающими за образование и спорт, а также организацией турниров вплоть до уровня класса. Сейчас есть необходимость изучения этого опыта и объединения усилий органов государственной власти и Движения Первых для создания подобных массовых соревнований», - отметил Олег Машковцев.

«В Самарской области по итогам 2025 года по статистике 96,2% детей и молодежи в возрасте от 3 до 29 лет систематически занимаются физической культурой и спортом. Эта работа приносит результат, в том числе на соревнованиях уровня Приволжского федерального округа. В этом году команда самарского строительно-энергетического колледжа стала победителем соревнований ПФО по баскетболу 3х3, а здесь на «Туриаде» сборная Самарской области была сильнейшей в соревнованиях по пешеходному туризму и выиграла эстафету регионов», - отметила министр спорта Самарской области Лидия Рогожинская.

Особое внимание на совещании уделили развитию спортивного туризма: после периода активного роста в этом направлении отмечается замедление. Участникам поручено разработать меры по стабилизации и восстановлению темпов роста, а также по дальнейшему наращиванию результатов в рамках общественного проекта ПФО «Туриада».

Серьёзные перспективы развития спортивного туризма связаны с реализацией программы Движения Первых, направленной на развитие школьного походного туризма. Участники совещания отметили, что скоординированное взаимодействие региональных органов власти, отвечающих за спорт и образование, с Движением Первых позволит увеличить приток детей в туристскопоходную деятельность. При этом проект Движения Первых по развитию туризма рассматривается как первая ступень вовлечения школьников в эту сферу самореализации.

По итогам совещания приняты рекомендации для региональных министерств спорта, других органов власти и общественных структур, работающих по спортивному профилю.

Фото: пресс-служба спортивно-туристского лагеря ПФО «Туриада»