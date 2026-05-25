Театр «Грань» отправляется на XXIII Фестиваль театров малых городов России

25 мая театр «Грань» со спектаклем «Разбитый кувшин» (Г. Клейст) отправляется на XXIII Фестиваль театров малых городов России. В этом году Фестиваль пройдет в Сергиевом Посаде (Московская область) с 26 мая по 3 июня.

Организатором Фестиваля является Государственный Театр Наций. В числе участников этого года театры из Пермского и Красноярского края, из Татарстана и Ханты-Мансийского автономного округа, из Псковской, Свердловской, Челябинской, Пензенской и Самарской областей. Коллективы покажут восемь спектаклей большой формы и семь спектаклей малой формы.

На протяжении всех дней фестиваля помимо показов будут проходить мастер-классы, лекции и творческие встречи.

В жюри фестиваля вошли ведущие театральные деятели, среди которых народная артистка РФ Ольга Остроумова, писатель Дмитрий Данилов, художник Анвар Гумаров, театральный продюсер Евгений Худяков и другие. Председатель жюри – художественный руководитель Александринского театра Никита Кобелев.

По традиции победители конкурса будут представлять свои работы в Москве, на сцене Театра Наций.

Фестиваль театров малых городов России откроется 26 мая внеконкурсным спектаклем Театра Наций «Кто боится Вирджинии Вулф?» в постановке Даниила Чащина. В спектакле заняты: Евгений Миронов, Агриппина Стеклова, Мария Смольникова и Александр Новин.

Спектакль театра «Грань» «Разбитый кувшин» (Г. Клейст) будет показан 28 мая на сцене Дворца культуры имени Ю.А. Гагарина.

