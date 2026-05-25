Семьи героев СВО Самары проехали «По государевой дороге» в рамках проекта «Своих не бросаем!»

В Самаре с 25 мая временно ограничено движение транспорта, включая средства индивидуальной мобильности по участку улицы Свободы от Первого Безымянного переулка до улицы XXII Партсъезда.
Временно ограничено движение по участку улицы Свободы в Самаре
23 мая губернатор Вячеслав Федорищев вместе с Иваном Носковым проверили ход капитального ремонта трамвайных путей на улице Ново-Садовой.
Иван Носков: «Нужно выводить трамваи Самары на нормативную среднюю скорость по городу 30 км/ч»
24 мая на сцене Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича в День Славянской письменности и культуры состоялся показ оперы А. Бородина «Князь Игорь».
В День Славянской письменности и культуры в САТОБ состоялась опера А. Бородина «Князь Игорь»
Ученики школы №43 Тольятти стали участниками профориентационного тура на ПАО «АВТОВАЗ», организованного Кадровым центром «Работа России» г. Тольятти и Ставропольского района в рамках проекта «Моя карьера с «Единой Россией».
Тольяттинским школьникам  показали современное производство АВТОВАЗа
Температура воздуха 26 мая в Самаре ночью +13, +15°С, днем +21, +23°С.
26 мая в регионе местами гроза, возможен град, до +25°С
28 мая в 18:00 в Самарском областном художественном музее состоится открытие юбилейной персональной выставки Заслуженного художника Республики Крым Романа Третьякова.
В СОХМ состоится открытие юбилейной персональной выставки Романа Третьякова
По информации Приволжского УГМС объявлен желтый уровень опасности. В ближайшие 1-3 часа с сохранением вечером 25.05.2026 местами в Самарской области ожидается гроза.
Сегодня и завтра в губернии ожидается гроза со шквалистым ветром, возможен град
Минпромторг РФ и Клуб молодых промышленников объявили топ-200 финалистов V Всероссийской премии «Молодой промышленник года».
Резиденты технопарка «Жигулёвская долина» вошли в топ-200 конкурса «Молодой промышленник года»
Полицейские и общественники региона приняли участие в церемонии вручения первых паспортов подросткам
В регионе торжественно прошел День кадрового работника
Самарцев приглашают на XXXI фестиваль СМИ «ПРЕССА - 2026» 30 мая в 12.00 в Самару в Струковский Сад
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Семьи героев СВО Самары проехали «По государевой дороге» в рамках проекта «Своих не бросаем!»

С 22 по 24 мая 2026 года делегация из Самарской области приняла участие в специальном социально-реабилитационном туре «Своих не бросаем!» на уникальном поезде-отеле, курсировавшем по исторической «государевой дороге».

С 22 по 24 мая 2026 года делегация из Самарской области приняла участие в специальном социально-реабилитационном туре «Своих не бросаем!» на уникальном поезде-отеле, курсировавшем по исторической «государевой дороге». В составе делегации – 8 участников: ветераны специальной военной операции, члены их семей, а также родственники погибших и пропавших без вести героев.
За три дня участники тура побывали в Москве, Санкт-Петербурге и Великом Новгороде. Все поездки проходят в комфортабельном формате «поезд-отель», оснащенном современными купейными вагонами с условиями для отдыха и восстановления, а также вагоном-рестораном. Для гостей была подготовлена насыщенная культурно-просветительская программа, направленная на психологическую реабилитацию и возвращение к мирной жизни.
«Эти три дня стали для нас настоящим глотком свежего воздуха. Такое путешествие сложно забыть: мы словно выпали из суеты и тревог, просто наслаждались красотами нашей страны, общением с замечательными людьми, заботой и вниманием. Отдельно хочется поблагодарить организаторов за то, что продумали каждую мелочь – от удобства в поезде до интереснейших экскурсий. Мы вернулись домой отдохнувшими, с новыми силами и теплыми воспоминаниями, которые будем беречь долгие годы. Спасибо огромное за это прекрасное путешествие и возможность отвлечься, все было на высшем уровне!», – отметила Наталья Рузанова, супруга героя СВО.
Официальным железнодорожным перевозчиком и туроператором в рамках проекта выступает «РЖД Тур» – специализированная компания холдинга «РЖД» во взаимодействии с Государственным фондом «Защитники Отечества» при участии Министерства обороны РФ.
«Главная задача фонда «Защитники Отечества» – помогать ветеранам как можно быстрее возвращаться к полноценной мирной жизни. Просветительские и культурные мероприятия несут терапевтический эффект, особенно когда проходят в компании близких и единомышленников. Герои и их родные знакомятся с историей, культурой, памятниками архитектуры и искусства популярных туристических центров России. Такие поездки дарят героям спецоперации и их семьям яркие впечатления и новые знания о нашей прекрасной стране. Спасибо компании «РЖД» за сотрудничество и поддержку защитников», – сказала статс-секретарь – заместитель Министра обороны РФ, председатель Государственного фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.
В дороге участников сопровождали координаторы, психологи, медработники, а также анимационная команда с музыкантами. В городах организована развлекательная программа с экскурсиями, интерактивами, мастер-классами, угощениями в поезде и городских кафе.
Программа тура включала: обзорные автобусно-пешеходные экскурсии по городам; посещение одного из дворцовых комплексов; загородную экскурсию «К истоку седого Волхова» с посещением Свято-Юрьева мужского монастыря XI века и многие другие.
«Подобные поездки имеют огромное значение для восстановления эмоционального фона наших ветеранов и членов их семей. Мы наглядно видим, как экскурсии, общение с психологами и просто смена обстановки в кругу близких людей помогают ветеранам и их семьям справляться с последствиями пережитого стресса. Самарская область гордится тем, что наши защитники получают такую поддержку, и будет продолжать активное участие в проекте», – прокомментировала Наталья Полянскова, руководитель самарского филиала фонда «Защитники Отечества».
Проект «Своих не бросаем!» стал важной частью поддержки наших защитников. Самарская область продолжает активно участвовать в проекте, направляя своих героев в эти значимые поездки.

 

Фото: пресс-служба Самарского филиала фонда «Защитники Отечества».

