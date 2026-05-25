Иван Носков: «Нужно выводить трамваи Самары на нормативную среднюю скорость по городу 30 км/ч»

23 мая губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев вместе с главой города Самары Иваном Носковым, депутатом Самарской Губернской Думы Александром Живайкиным и Героем России Денисом Портнягиным проверил ход капитального ремонта трамвайных путей на улице Ново-Садовой. Работы на участке от улицы Ново-Вокзальной до разворотного кольца около завода им. Тарасова и далее до ул. Гастелло выполняет ООО «СК «Северный Путь», готовность составляет 30%.



«Мы с прошлого года начали активно заниматься восстановлением наших трамвайных путей. Сейчас в городе их 160 км, ремонт требуется на 140 км. Это очень большая цифра. Здесь в этом году делаем почти 5 км. Привлечен очень компетентный подрядчик из Санкт-Петербурга, у которого большой опыт в соответствующих проектах. Работы идут в хорошем темпе, и, как мы сейчас посмотрели, хотя контракт до 1 октября, уже до 1 сентября мы успеем его выполнить», – сказал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.



Сейчас специалисты подрядной организации укладывают новую рельсошпальную решетку. От перепадов температур новые рельсы защищают с помощью специальных температурных компенсаторов, которые располагают через каждые 350 метров. Они позволят снять механическое напряжение, возникающее в металле при суточных и сезонных перепадах температур, и предотвратить деформацию рельсов.



«Работа идет в графике, по срокам пока опасений нет, тем более что подрядчик использует новую технологию укладки, которая повышает качество работ и продлевает срок эксплуатации. Обсудили планы по ремонту трамвайных путей уже на следующий год. Нужно выводить трамваи Самары на нормативную среднюю скорость по городу 30 км/ч. Сейчас у нас средняя скорость гораздо ниже, на некоторых участках — всего 5-7 км/ч», – отметил глава города Самары Иван Носков.



Как рассказал руководитель проекта ООО «СК «Северный Путь» Фёдор Терентьев, при строительстве применяется алюмотермитная сварка – технология соединения рельсов методом промежуточного литья, когда стык сваривается за счет расплавленного металла, полученного при сгорании специальной смеси — термита.



Капремонт транспортной инфраструктуры выполняется в Самаре в соответствии с принятой в конце 2025 года Стратегиией социально-экономического развития города до 2036 года. Это уже второй этап капремонта линии на улице Ново-Садовой — участок от Барбошиной поляны до улицы Ново-Вокзальной был обновлен в 2024 году.

