Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре с 25 мая временно ограничено движение транспорта, включая средства индивидуальной мобильности по участку улицы Свободы от Первого Безымянного переулка до улицы XXII Партсъезда.
Временно ограничено движение по участку улицы Свободы в Самаре
23 мая губернатор Вячеслав Федорищев вместе с Иваном Носковым проверили ход капитального ремонта трамвайных путей на улице Ново-Садовой.
Иван Носков: «Нужно выводить трамваи Самары на нормативную среднюю скорость по городу 30 км/ч»
24 мая на сцене Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича в День Славянской письменности и культуры состоялся показ оперы А. Бородина «Князь Игорь».
В День Славянской письменности и культуры в САТОБ состоялась опера А. Бородина «Князь Игорь»
Ученики школы №43 Тольятти стали участниками профориентационного тура на ПАО «АВТОВАЗ», организованного Кадровым центром «Работа России» г. Тольятти и Ставропольского района в рамках проекта «Моя карьера с «Единой Россией».
Тольяттинским школьникам  показали современное производство АВТОВАЗа
Температура воздуха 26 мая в Самаре ночью +13, +15°С, днем +21, +23°С.
26 мая в регионе местами гроза, возможен град, до +25°С
28 мая в 18:00 в Самарском областном художественном музее состоится открытие юбилейной персональной выставки Заслуженного художника Республики Крым Романа Третьякова.
В СОХМ состоится открытие юбилейной персональной выставки Романа Третьякова
По информации Приволжского УГМС объявлен желтый уровень опасности. В ближайшие 1-3 часа с сохранением вечером 25.05.2026 местами в Самарской области ожидается гроза.
Сегодня и завтра в губернии ожидается гроза со шквалистым ветром, возможен град
Минпромторг РФ и Клуб молодых промышленников объявили топ-200 финалистов V Всероссийской премии «Молодой промышленник года».
Резиденты технопарка «Жигулёвская долина» вошли в топ-200 конкурса «Молодой промышленник года»
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 71.21
0.42
EUR 82.54
-0.73
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Полицейские и общественники региона приняли участие в церемонии вручения первых паспортов подросткам
В регионе торжественно прошел День кадрового работника
Самарцев приглашают на XXXI фестиваль СМИ «ПРЕССА - 2026» 30 мая в 12.00 в Самару в Струковский Сад
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

Иван Носков: «Нужно выводить трамваи Самары на нормативную среднюю скорость по городу 30 км/ч»

65
23 мая губернатор Вячеслав Федорищев вместе с Иваном Носковым проверили ход капитального ремонта трамвайных путей на улице Ново-Садовой.

23 мая губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев вместе с главой города Самары Иваном Носковым, депутатом Самарской Губернской Думы Александром Живайкиным и Героем России Денисом Портнягиным проверил ход капитального ремонта трамвайных путей на улице Ново-Садовой. Работы на участке от улицы Ново-Вокзальной до разворотного кольца около завода им. Тарасова и далее до ул. Гастелло выполняет ООО «СК «Северный Путь», готовность составляет 30%.

«Мы с прошлого года начали активно заниматься восстановлением наших трамвайных путей. Сейчас в городе их 160 км, ремонт требуется на 140 км. Это очень большая цифра. Здесь в этом году делаем почти 5 км. Привлечен очень компетентный подрядчик из Санкт-Петербурга, у которого большой опыт в соответствующих проектах. Работы идут в хорошем темпе, и, как мы сейчас посмотрели, хотя контракт до 1 октября, уже до 1 сентября мы успеем его выполнить», – сказал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Сейчас специалисты подрядной организации укладывают новую рельсошпальную решетку. От перепадов температур новые рельсы защищают с помощью специальных температурных компенсаторов, которые располагают через каждые 350 метров. Они позволят снять механическое напряжение, возникающее в металле при суточных и сезонных перепадах температур, и предотвратить деформацию рельсов.  

«Работа идет в графике, по срокам пока опасений нет, тем более что подрядчик использует новую технологию укладки, которая повышает качество работ и продлевает срок эксплуатации. Обсудили планы по ремонту трамвайных путей уже на следующий год. Нужно выводить трамваи Самары на нормативную среднюю скорость по городу 30 км/ч. Сейчас у нас средняя скорость гораздо ниже, на некоторых участках — всего 5-7 км/ч», – отметил глава города Самары Иван Носков.

Как рассказал руководитель проекта ООО «СК «Северный Путь» Фёдор Терентьев, при строительстве применяется алюмотермитная сварка – технология соединения рельсов методом промежуточного литья, когда стык сваривается за счет расплавленного металла, полученного при сгорании специальной смеси — термита.

Капремонт транспортной инфраструктуры выполняется в Самаре в соответствии с принятой в конце 2025 года Стратегиией социально-экономического развития города до 2036 года. Это уже второй этап капремонта линии на улице Ново-Садовой — участок от Барбошиной поляны до улицы Ново-Вокзальной был обновлен в 2024 году.

 

Фото:   пресс-служба администрации Самары

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
24 мая на сцене Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича в День Славянской письменности и культуры состоялся показ оперы А. Бородина «Князь Игорь».
25 мая 2026, 16:24
В День Славянской письменности и культуры в САТОБ состоялась опера А. Бородина «Князь Игорь»
24 мая на сцене Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича в День Славянской письменности и культуры состоялся показ оперы А. Бородина... Общество
26
Температура воздуха 26 мая в Самаре ночью +13, +15°С, днем +21, +23°С.
25 мая 2026, 15:54
26 мая в регионе местами гроза, возможен град, до +25°С
Температура воздуха 26 мая в Самаре ночью +13, +15°С, днем +21, +23°С. Экология
113
28 мая в 18:00 в Самарском областном художественном музее состоится открытие юбилейной персональной выставки Заслуженного художника Республики Крым Романа Третьякова.
25 мая 2026, 15:49
В СОХМ состоится открытие юбилейной персональной выставки Романа Третьякова
  28 мая в 18:00 в Самарском областном художественном музее состоится открытие юбилейной персональной выставки Заслуженного художника Республики Крым Романа... Общество
108

  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Самарская область приняла II Всероссийский конгресс региональных фондов развития промышленности
25 мая 2026  13:32
Самарская область приняла II Всероссийский конгресс региональных фондов развития промышленности
256
В Самаре снова не нашли перевозчика на маршрут №46
25 мая 2026  12:55
В Самаре снова не нашли перевозчика на маршрут №46
245
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем славянской письменности и культуры
24 мая 2026  10:25
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем славянской письменности и культуры
782
Дорожная кампания в Самаре набирает обороты
23 мая 2026  13:53
Дорожная кампания в Самаре набирает обороты
814
На перекрёстке улиц XXII Партсъезда и Вольской временно изменена схема организации движения
23 мая 2026  13:45
На перекрёстке улиц XXII Партсъезда и Вольской временно изменена схема организации движения
1179
Весь список