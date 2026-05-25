«Движение первых» приглашает обучающихся в музыкальных образовательных учреждений СО к  участию в федеральных проектах Платформы «Звучи»

«Движение первых» приглашает обучающихся в музыкальных образовательных учреждений Самарской области принять участие в федеральных творческих проектах Платформы «Звучи». 10+

Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи «Движение первых» реализует Всероссийский проект «Хор Первых» и Всероссийский проект «Детский симфонический оркестр Первых» и приглашает к участию обучающихся музыкальных образовательных учреждений Самарской области.

Всероссийский проект «Хор Первых» – флагманский вокальный проект Движения Первых. «Хор Первых» - это главный хоровой коллектив страны, куда попадут 100 лучших голосов из всех 89 субъектов России. Победители конкурсного отбора получат возможность выступать на крупнейших концертных площадках с ведущими вокалистами мирового уровня, посещать мастер-классы и интенсивы от лучших педагогов России, стать частью Хора Первых своего региона. К участию приглашаются участники в возрасте от 12 до 18 лет. Регистрация на конкурсный отбор продлится до 10 июня 2026 года. Подробнее о проекте на сайте: https://projects.pervye.ru/super-projects/ebd68e2e-f1ce-49dc-a210-8e9c600c676d.

Всероссийский проект «Детский симфонический оркестр Первых» – это 100 юных музыкантов со всей страны, которые выступают под руководством заслуженного работника культуры Российской Федерации, дирижера Сергея Проскурина. Победители конкурсного отбора получат возможность выступать на крупнейших концертных площадках с ведущими исполнителями мирового уровня, посещать мастер-классы и интенсивы от лучших педагогов России, играть на мастеровых музыкальных инструментах; вступить в профессиональное сообщество музыкантов. Возраст участников: от 10 до 18 лет. Регистрация продлится до 6 июля 2026 года. Подробнее о проекте на сайте: https://projects.pervye.ru/super-projects/36b4eff4-7310-49eb-9066-060edb3a6146.