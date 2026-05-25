В Самаре прошло закрытие детского футбольного турнира

В Самаре, на стадионе «Волга», состоялись финальные игры и торжественная церемония награждения юных победителей 24 детского футбольного турнира, посвященного памяти сотрудников органов внутренних дел, погибших при выполнении служебных обязанностей, в котором приняли участие представители Управления по работе с личным составом ГУ МВД России по Самарской области.

Мероприятие проводится по инициативе Общественного совета при Главном управлении МВД России по Самарской области с 2002 года.

Бессменным директором турнира на протяжении многих лет является ветеран МВД, представитель Общественного совета при областном главке Евгений Легостаев.

Основными целями мероприятия являются: патриотическое, духовное и нравственное воспитание детей и подростков, увековечивание памяти сотрудников органов внутренних дел, отдавших свои жизни во имя сохранения мира и спокойствия, пропаганда здорового образа жизни, приобщение молодежи к физкультуре и спорту.

В этот раз по результатам соревнований призовые места распределились следующим образом:

1 место – «Форвард» Самара;

2 место – «Ультра» Самара;

3 место - «Нефтяник» Новокуйбышевск.

Победителям турнира вручили грамоты, кубки и ценные подарки.

Полицейские поздравили ребят с заслуженной победой, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД России по Самарской области