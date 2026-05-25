Команда Самарской области - на первом месте в «Кубке регионов» спортивно-туристского лагеря ПФО «Туриада-2026»

В Приволжском федеральном округе подведены итоги XIII спортивно-туристского лагеря Приволжского федерального округа «Туриада-2026». Мероприятие традиционно прошло под патронатом полномочного представителя Президента России в ПФО Игоря Комарова.

Центральными событиями заключительного дня стали командные спортивно-туристские эстафеты: «Кубок регионов» среди команд федеральных округов и «Кубок Дружбы» с участием зарубежных делегаций.

В «Кубке регионов» первое место завоевала команда Самарской области (Александр Губанов, Илья Товкач, Анна Шашкова и Анастасия Романова). В «Кубке Дружбы» победу одержала сборная Российской Федерации.

По итогам «Туриады-2026» команда Самарской области стала лучшей в соревнованиях по спортивному туризму на пешеходных дистанциях. Медали завоевали Анна Шашкова, Анастасия Романова, Арина Жук, Екатерина Шмалько, Ян Гардукевич, Александр Губанов, Денис Шапаренко и Владислав Шапаренко.

На счету Леонида Нестерова и Ильи Сураева серебро в спортивном туризме на водных средствах передвижения. Ранее наша команда также взяла бронзу Зимнего Кубка ПФО на лыжных дистанциях

Кроме того, Артём Зиновьев стал серебряным призером дружеского «Забега в гору», а Александр Губанов - победителем и призером международных соревнований на пешеходных дистанциях в составе сборной России.

В соревнованиях по познавательному туризму третье место с лучшей разработкой туристического маршрута на территории ПФО заняли представители сборной Самарской области: Ирина Панкова, Анастасия Воронина и Георгий Волошин.

В конкурсе «Музыка сердец» победителями стали Ксения Сурнина в номинации «Полный автор», Николай Осягин - в номинации «Исполнитель», сборная Самарской области - в номинации «Командная песня».

В общем зачете XIII «Туриады-2026» команда Самарской области заняла четвертое место. Победителем стала команда Республики Марий Эл, второе место у Удмуртской Республики, третье – у Пензенской области.

