Доцент кафедры госпитальной педиатрии № 2 ИМД Пироговского Университета Минздрава России, к.м.н. Ольга Тарасова рассказала, в чем опасность употребления майской клубники.
С 29 мая новое расписание начнет действовать на направлениях из областной столицы до сел Рождествено и Зольное. А с 1 июня изменения коснутся маршрута Самара — Ширяево.
Безенчукским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело в отношении 46-летнего местного жителя, подозреваемого в покушении на убийство.
С апреля в губернии уже прошло 120 мероприятий, в которых приняли участие свыше 4000 жителей — пройдено 108 км берегов, где собрали более 165 кубометров мусора. Это свыше тысячи мешков!
25 мая водолазы поисково-спасательного отряда специального назначения проводили поиски по заявлению сотрудников полиции в русле реки Сок около села Старосемейкино Красноярского района.
Администрация Тольятти добилась в суде первых решений, обязывающих владельцев объектов капитального строительства на территории бывшего ОАО «Фосфор» принять меры для обеспечения безопасности. 
В Красноярском районе Самарской области продолжается строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном.
В преддверии Дня славянской письменности и культуры, 19 мая в Самарском политехе состоялось торжественное подведение итогов III Всероссийского литературного конкурса "Экология души" на основе творческого наследия известного самарского писателя А.С. Малино
Билайн и «ЛизаАлерт»: короткий номер 022 – новый шаг к спасению

328
Билайн, более 13 лет обеспечивающий технологическую и инфраструктурную поддержку добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт», объявляет о запуске короткого номера 022.

Билайн, более 13 лет обеспечивающий технологическую и инфраструктурную поддержку добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт», объявляет о запуске короткого номера 022. По сути, в России появляется ещё один номер экстренной помощи – для ситуаций, когда речь идёт о потерявшемся или пропавшем человеке. С этого дня абоненты Билайна могут круглосуточно и бесплатно обращаться на горячую линию отряда по трёхзначному номеру 022.

Запуск приурочен к 25 мая – Всемирному дню пропавших детей. Это новая инициатива оператора и отряда, созданная для того, чтобы пропавшие и потерявшиеся дети всегда возвращались домой.

Новый канал связи дополняет федеральный номер 8-800-700-54-52 (он продолжит работу). Три цифры запомнить гораздо легче: теперь, когда человек пропал, не нужно искать контакты для помощи в интернете – достаточно набрать 022.

Сергей Анохин, генеральный директор Билайна:

«Наши экспертиза и технологии – основа устойчивого партнёрства с «ЛизаАлерт» и возможность влиять на социальную проблематику. Недавнее важное достижение – решение «Геопоиск «ЛизаАлерт»: вместо ожидания решения суда достаточно один раз дать согласие на передачу данных в приложении Билайна – и в случае опасности мы оперативно определим геолокацию. Надеемся, совместно с Минцифры нам также удастся изменить законодательство, сделав эту практику всеобъемлющей, и спасти еще больше людей. Еще один значимый шаг вперёд: короткий номер 022 ускоряет самое главное – обращение за помощью. В нашей культуре давно закрепилось, что двух- и трёхзначные номера (01, 02, 03, 112) – символы поддержки. 022 становится одним из них: здесь круглосуточно работают профессионалы, которые провели сотни тысяч спасательных операций».

Эволюция совместных проектов превратила «ЛизаАлерт» в один из самых технологичных поисково-спасательных отрядов в мире: федеральная горячая линия, система смс-информирования «Потеряться – не значит пропасть», нейросеть «Beeline AI – поиск людей» (сэкономлено более 50 тысяч человеко-часов), оснащение регионов беспилотниками, сервис «Геопоиск» для природной среды, участие в конкурсе НТИ «Автономный поиск», решение «Геопоиск «ЛизаАлерт» с предварительным согласием на передачу геоданных. И теперь – короткий номер, который символизирует новую задачу – формирование культуры безопасности, когда в сознании у людей есть необходимые алгоритмы получения помощи. 

Григорий Сергеев, председатель добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт»:

«Для нас запуск короткого номера 022 — очень важный шаг. Выучить три цифры человеку намного проще, чем наш федеральный номер 8 800 700-54-52. И короткий, и длинный номер ближайшие годы будут работать одновременно — до тех пор, пока номер 022 не станет для жителей страны таким же привычным, как номера экстренных служб. Мы в ЛизаАлерт постоянно боремся с любыми сложностями на пути получения помощи. Очень часто поиск человека зависит от скорости: от минут, часов, иногда — суток, которые уходят на попытки понять, куда звонить и к кому обращаться. Чем проще человеку связаться с нами, тем ближе становится помощь. Три цифры вместо десяти — это действительно важный шаг вперед. Спасибо нашему партнеру Билайну за запуск этого проекта. Уверен, что со временем и другие операторы связи помогут сделать номер 022 доступным для каждого жителя России».

Обратиться на горячую линию «ЛизаАлерт» можно круглосуточно по номеру 022 (пока для абонентов Билайн) и 8-800-700-54-52 (для всех). Стать добровольцем или подписаться на смс-оповещения можно на сайте lizaalert.beeline.ru

 

Фото:   пресс-служба Билайна

В центре внимания
В понедельник, 25 мая, в рамках рабочей поездки губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева в Москву состоялась двусторонняя встреча с Министром финансов Российской Федерации Антоном Силуановым.
25 мая 2026  18:52
Вячеслав Федорищев и Антон Силуанов обсудили бюджетную политику и инвестиционные проекты Самарской области
287
Самарская область приняла II Всероссийский конгресс региональных фондов развития промышленности
25 мая 2026  13:32
417
В Самаре снова не нашли перевозчика на маршрут №46
25 мая 2026  12:55
345
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем славянской письменности и культуры
24 мая 2026  10:25
802
Дорожная кампания в Самаре набирает обороты
23 мая 2026  13:53
831
