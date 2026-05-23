Дорожная кампания в Самаре набирает обороты

23 мая на дорогах Самары могут быть веерные перекрытия движения, работает тяжелая дорожная техника. Просим автомобилистов соблюдать скоростной режим и обращать внимание на предупреждающие знаки.

Дорожные службы работают:

- Молодогвардейская - от Студенческого переулка до Маяковского;

- Владимирская - от Мичурина до Урицкого;

- Металлистов - от Физкультурной до Юных Пионеров;

- Пугачевская - от Физкультурной до Черемшанской;

- Воронежская - от Вольской до пр. Карла Маркса;

- Карла Маркса - от Советской Армии до Ново-Вокзальной;

- Волгина - от Мориса Тореза до Партизанской;

- Академика Тихомирова - от Осетинской до Народной,

- Карла Маркса - от Советской Армии до Санфировой;

- Бакинская - от Пугачевского тракта до Грозненской.