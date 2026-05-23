В Тольятти водитель сбил 16-летнюю девушку, которая переходила проезжую часть

22 мая в 14:30 63-летний мужчина, управляя автомашиной LADA Vesta, двигался по улице Воскресенской со стороны улицы Революционной в направлении Южного шоссе в Автозаводском районе Тольятти. В пути следования, в районе световой опоры № 26 по улице Воскресенской, допустил наезд на пешехода — 16-летнюю девушку, которая переходила проезжую часть. Пострадавшей назначено амбулаторное лечение.

В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства дорожно-транспортных происшествий, произошедших на территории Самарской области.