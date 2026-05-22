В Ставропольском районе на автодороге "М-5 "Урал" иномарка врезалась в автобус перевозивший детей

Полицейские работают на месте ДТП в Ставропольском районе. По имеющимся данным произошло столкновение а/м Renault Duster и автобуса, перевозящего детей. Пострадавших в автобусе нет.

Подробности ДТП сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

По предварительным данным, собранным сотрудниками Госавтоинспекции, 22.05.2026 в 13:35 водитель 1951 года рождения, управляя автомобилем Renault Duster, двигался по автодороге "М-5 "Урал" - Солнечная Поляна - Ширяево" со стороны автодороги "М-5 «Урал»" в направлении села Бахилово. В пути следования на 8 км водитель не выбрал безопасную дистанцию до двигавшегося впереди автобуса Yutong под управлением водителя 1968 года рождения и допустил столкновение с ним.

В ДТП телесные повреждения получили водитель автомобиля и его пассажир 1966 года рождения.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО