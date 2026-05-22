Ковёр для героев: в Рощинском открылся зал греко-римской борьбы

22 мая в поселке Рощинский Волжского района Самарской области распахнул двери новый зал греко-римской борьбы. Торжественное открытие состоялось в рамках федерального партийного проекта «Единой России» «Выбор сильных». Место для новой секции выбрано не случайно — здесь живут семьи военнослужащих, и многие из юных спортсменов, которые придут на тренировки, — дети участников специальной военной операции.

Идея открыть зал принадлежит координатору партпроекта «Выбор сильных» Александру Живайкину и ветерану СВО, помощнику губернатора Самарской области Сергею Гайко. Эту инициативу поддержал секретарь местного отделения партии «Единая Россия», глава Волжского района, участник СВО Александр Шарков. Сегодня на торжественной церемонии они перерезали символическую ленту и пожелали юным борцам побед — на ковре и в жизни.

«Наш проект направлен на развитие массового спорта, патриотическое воспитание молодёжи и, что особенно важно, на поддержку семей, чьи отцы сегодня защищают Родину, — отметил Александр Живайкин. — Пока родители выполняют свой долг, их дети должны иметь возможность полноценно заниматься спортом, расти сильными, здоровыми и готовыми продолжать славные традиции».

Александр Шарков, открывая зал, подчеркнул: «Я сам воспитанник греко-римской борьбы, кандидат в мастера спорта. И знаю, что этот вид единоборств закаляет характер, учит не сдаваться и уважать соперника. Для меня большая честь открыть такой зал именно здесь, в Рощинском, где живут семьи настоящих героев. Уверен, что из этих ребят вырастут достойные защитники Отечества».

«Когда мы задумывали эту секцию, думали о том, чтобы дети наших военнослужащих не чувствовали себя обделёнными. Пока папа на передовой, у сына должно быть дело, которое формирует его как личность. Борьба — это лучшая школа жизни. И сегодня, глядя на этих мальчишек, я вижу их горящие глаза. Значит, всё сделали правильно», - отметил координатор партпроекта «Выбор сильных» в регионе Александр Живайкин.

Торжественная церемония началась с исполнения Государственного гимна России. Затем юные воспитанники новой секции показали гостям первые показательные выступления — робкие, но уже уверенные движения будущих чемпионов.

«Когда мы предлагали эту инициативу, мы думали о том, чтобы дети наших военнослужащих не чувствовали себя обделёнными. Пока папа на передовой, у сына должно быть дело, которое формирует его как личность. Борьба — это лучшая школа жизни. И сегодня, глядя на этих мальчишек, я вижу их горящие глаза. Значит, всё сделали правильно», — считает ветеран СВО, помощник губернатора Самарской области Сергей Гайко.

Проект «Выбор сильных» объединяет усилия тренеров, спортсменов и общественных деятелей для развития борьбы, самбо и дзюдо в регионе. Открытие зала в Рощинском стало очередным шагом в реализации этой стратегии — там, где поддержка особенно нужна, а результат особенно важен.

«Борьба — это лаконичность движений, рациональность действий и высокая эффективность, — резюмировал Александр Живайкин. — Она формирует социальную опору общества — людей, способных постоять за себя, за свою семью, за Родину. Уверен, этот зал станет для ребят школой жизни и началом пути к большим победам. Будем рады видеть юных борцов на нашем турнире «Новая высота», который состоится уже через 2 недели».

Новый ковёр в Рощинском же ждёт своих героев. А значит, у детей военнослужащих, которые сегодня защищают страну, появилось ещё одно место, где они могут расти сильными — и духом, и телом.

Напомним, что в Народной программе партии «Единая Россия» развитию массового спорта и физического воспитания подрастающего поколения отведено значительное место. Партийный проект «Выбор сильных» объединяет на своей площадке самбо, дзюдо и спортивную борьбу и направлен на развитие и повышение доступности массового спорта, пропаганду спорта как основы воспитания здорового и социально активного человека, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

Фото: пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"