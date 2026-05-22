В четверг, 21 мая на площадке регионального центра «Мой бизнес» в Самаре состоялась встреча «Туризм и рекреация на землях лесного фонда», организованная Агентством по привлечению инвестиций Самарской области.
Лес для туризма: в губернии обсудили, как вести бизнес на землях лесфонда
До 3 июня в Самаре полностью перекрыто движение транспорта по улице Гая, от жилого дома № 36 до улицы Революционной. Это необходимо для замены аварийного участка канализационной линии протяженностью 30 метров.
Скорректированы схемы движения транспорта в Самаре
20 мая глава города Самары Иван Носков встретился с обучающимися Самарского областного детского эколого-биологического центра.
Юные экологи Самары готовятся к Всероссийскому детскому экологическому форуму
15 мая 2026 года эксперты Российской государственной библиотеки (знаменитой «Ленинки») назвали лучшую работу в индивидуальной номинации Первого Всероссийского конкурса по творческому письму «Человек читающий».
Юная самарская писательница победила в индивидуальной номинации конкурса по творческому письму «Человек читающий»
Победители будут представлять Самарскую область на IX Всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Учитель-дефектолог России 2026».
В Самаре подвели итоги регионального этапа конкурса «Учитель-дефектолог России»
В Самаре состоялась пресс-конференция, посвященная природоохранной деятельности и сохранению диких животных региона.
Сохранение дикой природы в условиях роста туризма: эксперты обсудили будущее фауны губернии
В Саратовской области на горнолыжном курорте «Хвалынь» продолжаются соревнования спортивно-туристского лагеря ПФО «Туриада».
«Туриада»: команда региона заняла третье место в конкурсе на лучшую разработку туристического маршрута
Финал регионального этапа телевизионной гуманитарной олимпиады «Умницы и умники» состоялся в Самарском академическом театре оперы и балета.
«Умницы и умники»: в Самаре назвали победителей региональной олимпиады 
Самарцев приглашают на XXXI фестиваль СМИ «ПРЕССА - 2026» 30 мая в 12.00 в Самару в Струковский Сад
Лекция «Неизвестные царские грамоты об основании Самары» пройдет в музее Алабина
День Волги: серия экологических акций проходит в Самаре
Лес для туризма: в губернии обсудили, как вести бизнес на землях лесфонда

В четверг, 21 мая на площадке регионального центра «Мой бизнес» в Самаре состоялась встреча «Туризм и рекреация на землях лесного фонда», организованная Агентством по привлечению инвестиций Самарской области. Предприниматели, эксперты и представители профильных министерств обсудили главное: аренду лесных участков, меры государственной поддержки и новые инвестиционные ниши.
Исполнительный директор Агентства Иван Манаев, открывая встречу, подчеркнул: «Лесной фонд - это огромный ресурс для развития туризма в Самарской области. Бизнес видит здесь перспективы: от экотроп и глэмпингов до круглогодичных спортивно-оздоровительных комплексов. Однако для развития инвестпроектов на лесных территориях необходимы три составляющие: прозрачные и понятные правила аренды, актуальная информация о свободных участках и постоянное сопровождение. Мы в Агентстве фиксируем растущий запрос от предпринимателей - как от крупных компаний, так и от малого бизнеса. Наша задача - помогать на каждом этапе: от выбора участка до получения разрешительной документации и мер государственной поддержки».
По поручению губернатора Вячеслава Федорищева в регионе ведется работа по созданию благоприятных условий для предпринимателей, работающих в сфере туризма. Министр природных ресурсов и экологии Самарской области Артём Ефимов и врио заместителя министра туризма Аксана Чтецова подробно рассказали о потенциале лесных территорий для рекреационной деятельности, процедурах предоставления лесных участков в аренду, требованиях к целевому использованию, а также о действующих мерах государственной поддержки и актуальных субсидиях для инвесторов в сфере туризма.
Реальными наработками поделились предприниматели, уже реализующие успешные проекты на природных территориях. Соучредитель КФХ «Дворяновка» Денис Белогаев презентовал семейный туристический проект «Пара Альпак» — ферму, где гости могут знакомиться с животными, участвовать в экскурсиях и мастер-классах. Он рассказал, как удалось найти баланс между сельскохозяйственной деятельностью и туристическими услугами, а также какую роль сыграло сопровождение со стороны Агентства по привлечению инвестиций.
Руководитель региональных проектов компании «Первостроитель» Даниил Алексеев представил проект многофункционального оздоровительно-спортивного комплекса «Уральская марка» — круглогодичного рекреационного кластера с возможностями для занятий спортом, восстановительной медицины и отдыха. 
Участники встречи обсудили реальные барьеры, с которыми сталкивается бизнес при работе с лесным фондом, и возможности их преодоления — от получения разъяснений по конкретным проектам до поиска инструментов государственной поддержки. 

 

Фото: Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области

