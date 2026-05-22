Лес для туризма: в губернии обсудили, как вести бизнес на землях лесфонда

В четверг, 21 мая на площадке регионального центра «Мой бизнес» в Самаре состоялась встреча «Туризм и рекреация на землях лесного фонда», организованная Агентством по привлечению инвестиций Самарской области. Предприниматели, эксперты и представители профильных министерств обсудили главное: аренду лесных участков, меры государственной поддержки и новые инвестиционные ниши.

Исполнительный директор Агентства Иван Манаев, открывая встречу, подчеркнул: «Лесной фонд - это огромный ресурс для развития туризма в Самарской области. Бизнес видит здесь перспективы: от экотроп и глэмпингов до круглогодичных спортивно-оздоровительных комплексов. Однако для развития инвестпроектов на лесных территориях необходимы три составляющие: прозрачные и понятные правила аренды, актуальная информация о свободных участках и постоянное сопровождение. Мы в Агентстве фиксируем растущий запрос от предпринимателей - как от крупных компаний, так и от малого бизнеса. Наша задача - помогать на каждом этапе: от выбора участка до получения разрешительной документации и мер государственной поддержки».

По поручению губернатора Вячеслава Федорищева в регионе ведется работа по созданию благоприятных условий для предпринимателей, работающих в сфере туризма. Министр природных ресурсов и экологии Самарской области Артём Ефимов и врио заместителя министра туризма Аксана Чтецова подробно рассказали о потенциале лесных территорий для рекреационной деятельности, процедурах предоставления лесных участков в аренду, требованиях к целевому использованию, а также о действующих мерах государственной поддержки и актуальных субсидиях для инвесторов в сфере туризма.

Реальными наработками поделились предприниматели, уже реализующие успешные проекты на природных территориях. Соучредитель КФХ «Дворяновка» Денис Белогаев презентовал семейный туристический проект «Пара Альпак» — ферму, где гости могут знакомиться с животными, участвовать в экскурсиях и мастер-классах. Он рассказал, как удалось найти баланс между сельскохозяйственной деятельностью и туристическими услугами, а также какую роль сыграло сопровождение со стороны Агентства по привлечению инвестиций.

Руководитель региональных проектов компании «Первостроитель» Даниил Алексеев представил проект многофункционального оздоровительно-спортивного комплекса «Уральская марка» — круглогодичного рекреационного кластера с возможностями для занятий спортом, восстановительной медицины и отдыха.

Участники встречи обсудили реальные барьеры, с которыми сталкивается бизнес при работе с лесным фондом, и возможности их преодоления — от получения разъяснений по конкретным проектам до поиска инструментов государственной поддержки.

