Юные экологи Самары готовятся к Всероссийскому детскому экологическому форуму

20 мая глава города Самары Иван Носков встретился с обучающимися Самарского областного детского эколого-биологического центра. Вместе с педагогами ребята провели для него экскурсию, а также рассказали о проекте «Пляжный дозор», который готовятся представить на Всероссийском детском экологическом форуме в Челябинской области.



Как рассказала педагог дополнительного образования Самарского областного детского эколого-биологического центра, руководитель региональной Экостанции Наталья Рогова, проект «Пляжный дозор» предполагает создание на территории города сообществ «пляжных дозорных», которые возьмут шефство над дикими или необорудованными пляжами и будут помогать наводить там порядок, в том числе вести просветительскую работу с теми, кто нарушает природоохранное законодательство и оставляет на территориях мусор.



«По задумке, в проекте примут участие не только наши ребята, но и все желающие, в том числе, например, семьи с детьми или команды школ города и области. Чтобы каждой команде был понятен порядок действий и в целом как себя вести с людьми при профилактических беседах, мы разработали сценарий ролевой игры и как раз сейчас его апробируем. У каждой из команд предполагается взрослый наставник — родитель, педагог или старший товарищ, который всегда будет сопровождать детей и сможет подсказать, как поступить в той или иной ситуации. Уверена, что, независимо от результатов конкурса, наш проект найдет отклик у самарцев и мы создадим в Самаре сеть “пляжных дозоров”», – рассказала педагог дополнительного образования Самарского областного детского эколого-биологического центра, руководитель региональной Экостанции Наталья Рогова.



Общая площадь Центра составляет более 2 гектаров — здесь размещены теплицы, павильон животноводства, микробиологическая лаборатория, дендрарий, оранжерея, где представлено 150 видов растений, а также кабинет аквариумистики и зоологическая коллекция. Как подчеркнул глава города Иван Носков, учреждение необходимо развивать. В числе прочего совместно с Правительством Самарской области администрация города проработает вопрос ремонта подъездных путей и системы освещения рядом с Центром.



Ранее воспитанники Самарского областного детского эколого-биологического центра представили Ивану Носкову настольную игру «Аква ПОЛИЯ», которую разработали вместе со своим педагогом Натальей Роговой и с которой победили в номинации «Лучший проект по сохранению биоразнообразия водных объектов» на III Всероссийском детском экологическом форуме в Челябинске. Итоги отборочного тура будут известны 15 августа, а финал форума пройдет с 29 по 30 августа в Магнитогорске, там же определятся призеры и победители конкурса.

