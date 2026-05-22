Юная самарская писательница победила в индивидуальной номинации конкурса по творческому письму «Человек читающий»

15 мая 2026 года эксперты Российской государственной библиотеки (знаменитой «Ленинки») назвали лучшую работу в индивидуальной номинации Первого Всероссийского конкурса по творческому письму «Человек читающий». Из 40 присланных в индивидуальной номинации работ в финал прошли 9. И уже их оценивали профессиональные эксперты из РГБ.



Лучшей работой был признан рассказ «Звезда Арктики», написанный 12-летней Викторией Соколовой, воспитанницей ГКУ СО «КЦ СО «Ровесник» Самарской области. Виктория получит официальный диплом от «Ленинки», фирменный подарок и книги.

