«Умницы и умники»: в Самаре назвали победителей региональной олимпиады 

Финал регионального этапа телевизионной гуманитарной олимпиады «Умницы и умники» состоялся в Самарском академическом театре оперы и балета. Его победители и призёры — десятиклассники из школ Самарской области — уже в следующем году смогут выступить на олимпиаде в эфире Первого канала.

Отбор «Умниц и умников» проходил в регионе во второй раз. Как и в 2025 году, олимпиаду в регионе проводит Министерство образования области и благотворительный фонд «Эмпатия» Михаила Шелкова при поддержке Правительства Самарской области. Победители и призеры прошлого года сейчас заканчивают 11 класс, а еще появляются в выпусках телеолимпиады на Первом канале. Будут ли самарские школьники в числе победителей - студентов МГИМО, станет известно в финальном выпуске телепередачи 20 июня.

Региональный отбор 2026 года в Самарской области состоял из трех этапов. В марте более 500 десятиклассников написали эссе на одну из тем, посвященных истории, культуре и развитию региона. Авторов 59 лучших работ пригласили на очный региональный полуфинал в апреле. Он уже проходил в таком же формате, как телепередача «Умницы и умники»: участники выходили на дорожки, а за ответы жюри-ареопаг присуждало им медали и ордена. И, наконец, финал по тем же правилам среди 20 победителей полуфинала (девять из них вступили на игровые дорожки как агонисты, а остальные заняли трибуны теоретиков) прошел 21 мая в торжественной обстановке в САТОБе.

Выступления участников наряду с жюри оценивал автор и бессменный ведущий телевизионной гуманитарной олимпиады «Умницы и умники» Юрий Вяземский. Темой финальных и полуфинальных игр стала история, а также культура и развитие Самарского края. Чтобы полно и грамотно отвечать на вопросы, ребята готовились по истории Самары и всего Поволжья с древнейших времен, по краеведению, по судьбам выдающихся земляков, выходя далеко за рамки школьной программы. Финалисты подтвердили, что их успех на предыдущих этапах отбора не был случайным, и показали по-настоящему интересную игру.

Победителями регионального этапа телевизионной гуманитарной олимпиады школьников «Умницы и умники» стали Марианна Пашкова (г. Жигулевск), Вячеслав Филиппов (г. Самара) и Кирилл Кирсанов (г. Новокуйбышевск). Все трое примут участие в олимпиаде «Умницы и Умники» сезона 2026/2027 учебного года.

Ареопаг также выделил призёров отбора: Кирилла Козуба (п.г.т. Стройкерамика), Александру Матюнину (г.о. Самара) и Ангелину Андрееву (г. Похвистнево). Среди них Юрий Павлович Вяземский выделил одного участника, которого дополнительно позвал на федеральную олимпиаду, им стал Кирилл Козуб.

С поездкой в Москву на съёмки ребятам поможет фонд «Эмпатия»: участникам и их сопровождающим компенсируют расходы. Все победители и призёры получат денежное вознаграждение от фонда по 100 и 50 тыс. рублей. Кроме того, при поступлении на бюджетное место в МГИМО или в любой вуз родного региона благотворительный фонд предоставит победителям и призерам самарской олимпиады дополнительные стипендии.

Виктор Акопьян, министр образования Самарской области: «В рамках испытаний заключительного этапа региональной олимпиады школьники вновь продемонстрировали знания в истории, литературе и культуре, а также показали свой навык красноречия. Победители получат уникальную возможность выступить на итоговом состязании с участием ведущего проекта «Умницы и умники», профессора МГИМО Юрия Павловича Вяземского на Первом канале. Пусть этот опыт поможет ребятам найти единомышленников и проявить себя. Благодарю за содействие наших партнеров - Благотворительный фонд «Эмпатия», чей вклад позволяет нам создавать для талантливых школьников новые возможности развития».

Юлия Уварова, директор фонда «Эмпатия» Михаила Шелкова, отметила: «Победители и призёры, которых выбрали сегодня, уже осенью будут представлять Самарскую область в эфире самой известной гуманитарной телеолимпиады! И мы очень рады поддержать умниц на этом пути. Фонд дарит призовые и оплачивает поездку в Москву, чтобы ребята могли полностью сконцентрироваться на подготовке к федеральному этапу».

Полный выпуск финальных игр олимпиады скоро будет доступен в эфире телеканала «450», официального медиапартнёра отбора в регионе.

Об олимпиаде

«Умницы и умники» – всероссийская гуманитарная телевизионная олимпиада, выходящая на Первом канале с 1992 года. Олимпиада позволяет школьникам из регионов получить льготы при поступлении на бесплатное обучение в МГИМО. Автор и ведущий — Юрий Вяземский (к.ист.н., профессор, заведующий кафедрой мировой литературы и культуры МГИМО).

Организаторами олимпиады в Самарской области выступают Министерство образования Самарской области и Благотворительный фонд «Эмпатия» Михаила Шелкова. Проект поддерживают «Гимназия № 1 (Базовая школа РАН)», Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева, Самарский государственный социально-педагогический университет (СГСПУ), Самарский филиал Московского городского педагогического университета (МГПУ) и Институт развития образования Самарской области.

Фото фонда «Эмпатия»