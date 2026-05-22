«Умницы и умники»: в Самаре назвали победителей региональной олимпиады 

Я нашел ошибку
Главные новости:
В рамках ОПМ «Профилактика» на патрулирование парков и улиц города Самары вышли кавалерийские подразделения городского УМВД России.
На патрулирование парков и улиц Самары вышли кавалерийские подразделения
В связи с ремонтными работами на НСП №107 с 10:00 31 мая до 00:00 1 июня будет отключено ХВС по ряду адресов в Самаре.
Специалисты «РКС-Самара» проведут очередные ремонтно-профилактические работы  31 мая
В четверг, 21 мая на площадке регионального центра «Мой бизнес» в Самаре состоялась встреча «Туризм и рекреация на землях лесного фонда», организованная Агентством по привлечению инвестиций Самарской области.
Лес для туризма: в губернии обсудили, как вести бизнес на землях лесфонда
До 3 июня в Самаре полностью перекрыто движение транспорта по улице Гая, от жилого дома № 36 до улицы Революционной. Это необходимо для замены аварийного участка канализационной линии протяженностью 30 метров.
Скорректированы схемы движения транспорта в Самаре
20 мая глава города Самары Иван Носков встретился с обучающимися Самарского областного детского эколого-биологического центра.
Юные экологи Самары готовятся к Всероссийскому детскому экологическому форуму
15 мая 2026 года эксперты Российской государственной библиотеки (знаменитой «Ленинки») назвали лучшую работу в индивидуальной номинации Первого Всероссийского конкурса по творческому письму «Человек читающий».
Юная самарская писательница победила в индивидуальной номинации конкурса по творческому письму «Человек читающий»
Победители будут представлять Самарскую область на IX Всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Учитель-дефектолог России 2026».
В Самаре подвели итоги регионального этапа конкурса «Учитель-дефектолог России»
В Самаре состоялась пресс-конференция, посвященная природоохранной деятельности и сохранению диких животных региона.
Сохранение дикой природы в условиях роста туризма: эксперты обсудили будущее фауны губернии
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 70.79
-0.16
EUR 83.27
1.29
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарцев приглашают на XXXI фестиваль СМИ «ПРЕССА - 2026» 30 мая в 12.00 в Самару в Струковский Сад
Лекция «Неизвестные царские грамоты об основании Самары» пройдет в музее Алабина
День Волги: серия экологических акций проходит в Самаре
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

«Умницы и умники»: в Самаре назвали победителей региональной олимпиады 

191
Финал регионального этапа телевизионной гуманитарной олимпиады «Умницы и умники» состоялся в Самарском академическом театре оперы и балета.

Финал регионального этапа телевизионной гуманитарной олимпиады «Умницы и умники» состоялся в Самарском академическом театре оперы и балета. Его победители и призёры — десятиклассники из школ Самарской области — уже в следующем году смогут выступить на олимпиаде в эфире Первого канала.
Отбор «Умниц и умников» проходил в регионе во второй раз. Как и в 2025 году, олимпиаду в регионе проводит Министерство образования области и благотворительный фонд «Эмпатия» Михаила Шелкова при поддержке Правительства Самарской области. Победители и призеры прошлого года сейчас заканчивают 11 класс, а еще появляются в выпусках телеолимпиады на Первом канале. Будут ли самарские школьники в числе победителей - студентов МГИМО, станет известно в финальном выпуске телепередачи 20 июня.
Региональный отбор 2026 года в Самарской области состоял из трех этапов. В марте более 500 десятиклассников написали эссе на одну из тем, посвященных истории, культуре и развитию региона. Авторов 59 лучших работ пригласили на очный региональный полуфинал в апреле. Он уже проходил в таком же формате, как телепередача «Умницы и умники»: участники выходили на дорожки, а за ответы жюри-ареопаг присуждало им медали и ордена. И, наконец, финал по тем же правилам среди 20 победителей полуфинала (девять из них вступили на игровые дорожки как агонисты, а остальные заняли трибуны теоретиков) прошел 21 мая в торжественной обстановке в САТОБе. 
Выступления участников наряду с жюри оценивал автор и бессменный ведущий телевизионной гуманитарной олимпиады «Умницы и умники» Юрий Вяземский. Темой финальных и полуфинальных игр стала история, а также культура и развитие Самарского края. Чтобы полно и грамотно отвечать на вопросы, ребята готовились по истории Самары и всего Поволжья с древнейших времен, по краеведению, по судьбам выдающихся земляков, выходя далеко за рамки школьной программы. Финалисты подтвердили, что их успех на предыдущих этапах отбора не был случайным, и показали по-настоящему интересную игру. 
Победителями регионального этапа телевизионной гуманитарной олимпиады школьников «Умницы и умники» стали Марианна Пашкова (г. Жигулевск), Вячеслав Филиппов (г. Самара) и Кирилл Кирсанов (г. Новокуйбышевск). Все трое примут участие в олимпиаде «Умницы и Умники» сезона 2026/2027 учебного года. 
Ареопаг также выделил призёров отбора: Кирилла Козуба (п.г.т. Стройкерамика), Александру Матюнину (г.о. Самара) и Ангелину Андрееву (г. Похвистнево). Среди них Юрий Павлович Вяземский выделил одного участника, которого дополнительно позвал на федеральную олимпиаду, им стал Кирилл Козуб.
С поездкой в Москву на съёмки ребятам поможет фонд «Эмпатия»: участникам и их сопровождающим компенсируют расходы. Все победители и призёры получат денежное вознаграждение от фонда по 100 и 50 тыс. рублей. Кроме того, при поступлении на бюджетное место в МГИМО или в любой вуз родного региона благотворительный фонд предоставит победителям и призерам самарской олимпиады дополнительные стипендии.
Виктор Акопьян, министр образования Самарской области: «В рамках испытаний заключительного этапа региональной олимпиады школьники вновь продемонстрировали знания в истории, литературе и культуре, а также показали свой навык красноречия. Победители получат уникальную возможность выступить на итоговом состязании с участием ведущего проекта «Умницы и умники», профессора МГИМО Юрия Павловича Вяземского на Первом канале. Пусть этот опыт поможет ребятам найти единомышленников и проявить себя. Благодарю за содействие наших партнеров - Благотворительный фонд «Эмпатия», чей вклад позволяет нам создавать для талантливых школьников новые возможности развития». 
Юлия Уварова, директор фонда «Эмпатия» Михаила Шелкова, отметила: «Победители и призёры, которых выбрали сегодня, уже осенью будут представлять Самарскую область в эфире самой известной гуманитарной телеолимпиады! И мы очень рады поддержать умниц на этом пути. Фонд дарит призовые и оплачивает поездку в Москву, чтобы ребята могли полностью сконцентрироваться на подготовке к федеральному этапу».
Полный выпуск финальных игр олимпиады скоро будет доступен в эфире телеканала «450», официального медиапартнёра отбора в регионе. 
Об олимпиаде
«Умницы и умники» – всероссийская гуманитарная телевизионная олимпиада, выходящая на Первом канале с 1992 года. Олимпиада позволяет школьникам из регионов получить льготы при поступлении на бесплатное обучение в МГИМО. Автор и ведущий — Юрий Вяземский (к.ист.н., профессор, заведующий кафедрой мировой литературы и культуры МГИМО). 
Организаторами олимпиады в Самарской области выступают Министерство образования Самарской области и Благотворительный фонд «Эмпатия» Михаила Шелкова. Проект поддерживают «Гимназия № 1 (Базовая школа РАН)», Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева, Самарский государственный социально-педагогический университет (СГСПУ), Самарский филиал Московского городского педагогического университета (МГПУ) и Институт развития образования Самарской области.

 

 

Фото фонда «Эмпатия»

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В четверг, 21 мая на площадке регионального центра «Мой бизнес» в Самаре состоялась встреча «Туризм и рекреация на землях лесного фонда», организованная Агентством по привлечению инвестиций Самарской области.
22 мая 2026, 15:35
Лес для туризма: в губернии обсудили, как вести бизнес на землях лесфонда
В четверг, 21 мая на площадке регионального центра «Мой бизнес» в Самаре состоялась встреча «Туризм и рекреация на землях лесного фонда»,... Бизнес
10
До 3 июня в Самаре полностью перекрыто движение транспорта по улице Гая, от жилого дома № 36 до улицы Революционной. Это необходимо для замены аварийного участка канализационной линии протяженностью 30 метров.
22 мая 2026, 15:23
Скорректированы схемы движения транспорта в Самаре
До 3 июня в Самаре полностью перекрыто движение транспорта по улице Гая, от жилого дома № 36 до улицы Революционной. Это необходимо для замены аварийного участка... Благоустройство
28
20 мая глава города Самары Иван Носков встретился с обучающимися Самарского областного детского эколого-биологического центра.
22 мая 2026, 15:11
Юные экологи Самары готовятся к Всероссийскому детскому экологическому форуму
20 мая глава города Самары Иван Носков встретился с обучающимися Самарского областного детского эколого-биологического центра. Общество
43
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Самарцев приглашают на XXXI фестиваль СМИ «ПРЕССА - 2026» 30 мая в 12.00 в Самару в Струковский Сад
22 мая 2026  13:08
Самарцев приглашают на XXXI фестиваль СМИ «ПРЕССА - 2026» 30 мая в 12.00 в Самару в Струковский Сад
208
150 тысяч квадратных метров дорожной разметки нанесут на дороги Самары в этом году
22 мая 2026  12:29
150 тысяч квадратных метров дорожной разметки нанесут на дороги Самары в этом году
205
21 мая 2026 года председатель Правительства Самарской области Виталий Шабалатов на заседании Самарской Губдумы представил депутатам отчет о деятельности Правительства Самарской области за 2025 год.
21 мая 2026  20:48
Депутатам Самарской Губдумы представлен отчет о работе облправительства 
604
Вячеслав Федорищев провел совместное заседание комиссии Госсовета по направлению «Промышленность» и II Всероссийского конгресса региональных фондов развития промышленности в рамках форума «Интеллектуальные робототехнические системы и комплексы».
21 мая 2026  20:27
Вячеслав Федорищев на площадке технопарка «Жигулевская долина» провел заседание комиссии Госсовета по промышленности
631
В четверг, 21 мая, на площадке особой экономической зоны «Тольятти» состоялась трехсторонняя встреча губернатора Вячеслава Федорищева, заместителя Министра промышленности и торговли РФ Алексея Матушанского и директора Фонда развития промышленности Романа
21 мая 2026  20:14
Губернатор Вячеслав Федорищев, замглавы Минпромторга России Алексей Матушанский и директор ФРП Роман Петруца провели рабочую встречу
722
Весь список