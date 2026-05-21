В Самаре стартовал четвертый этап Всероссийской любительской следж-хоккейной лиги

На трех ледовых площадках в Самаре 21 и 22 мая проходит четвертый, финальный этап соревнований всероссийской любительской следж-хоккейной лиги.

В дивизионе 2-2 выступает сборная Самарской области. В составе нашей команды - ветераны специальной военной операции, тренирующиеся в командах «ЦСК ВВС-следж» и «Лада-следж».

В первый день соревнований наши хоккеисты одержали две победы над клубами «Сияжар» (Саранск) - 9:0 и «Ратник» (Йошкар-Ола) - 4:0.

Вход на трибуны свободный! (6+)

Фото: Максим Калинкин/минспорта СО