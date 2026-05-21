Молодая ученая СамГМУ разработала комплексную методику оценки пищевого статуса людей с ОВЗ

В Самарском государственном медицинском университете (СамГМУ) Минздрава России разработали комплексную методику гигиенической оценки пищевого статуса людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) с учетом уровня их физической активности. Это позволит создать научно обоснованные рекомендации по коррекции питания для людей с особыми потребностями. За разработку ассистента кафедры гигиены питания с курсом гигиены детей и подростков Института профилактической медицины СамГМУ Анну Аверьянову включили в число 100 лучших молодых ученых и конструкторов Самарской области.

Как пояснила Анна Аверьянова, разработанная методика — научно-практическое решение, которое основано на сочетании антропометрии (оценки роста, веса, объема тела), биоимпедансометрии (оценки состава тела, основанного на измерении электрического сопротивления тканей) и анализа фактического питания людей с ОВЗ. Основная идея разработки — внедрить среди них профилактику заболеваний, развитие которых напрямую связано с неправильным питанием.

“Методика предназначена для людей с ограниченными возможностями здоровья (врожденными аномалиями нервной системы), проживающих в домах-интернатах, — говорит Анна Аверьянова. — В интернатах до сих пор преобладает «поддерживающая» модель ухода, а не профилактическая. Кроме того, пищевой статус людей с ОВЗ изучен недостаточно, особенно с учетом разного уровня подвижности. Между тем, именно неправильное питание ускоряет ухудшение их здоровья и снижает качество жизни”.

Разработанная методика позволяет оценить состав тела: мышечную и жировую массу, уровень основного обмена, а также выявить риски нарушений питания, связанных с низкой физической активностью, и разработать индивидуальные рекомендации по коррекции рациона и профилактике осложнений.

“Аналоги в виде отдельных антропометрических исследований или анализа меню в интернатах встречаются, но они не комплексные, — говорит Анна Аверьянова. — В моей разработке впервые применяется биоимпедансометрия для оценки компонентного состава тела именно у этой группы людей, а также учитывается дифференциация по уровню физической активности, так как разные люди с инвалидностью двигаются по-разному. Итогом становится не просто научный отчет, а готовая модель мониторинга и практические гигиенические рекомендации для сотрудников интернатов и Роспотребнадзора”.

На данный момент идет подготовка к проведению полевого исследования. Автор методики планирует обобщить медицинские данные проживающих в Самарском доме-интернате для граждан с психическими расстройствами, провести антропометрические измерения и биоимпедансометрию и обработать результаты методами вариационной статистики.

После этого планируется разработка итоговой модели мониторинга и гигиенических рекомендаций, которые затем планируется внедрить в практику здравоохранения и образования.



Фото: пресс-служба СамГМУ