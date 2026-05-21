В селе Малая Малышевка состоится областной ремесленный фестиваль «Отец-молодец!»

Идет прием заявок от желающих принять участие. Участниками могут быть мужчины (отцы) от 20 лет, проживающие на территории Самарской области, которые занимаются различными традиционными ремеслами.

Какие виды народных промыслов и ремесел могут быть представлены на фестивале?

- Гончарное дело/лепка/скульптура (посуда, игрушки);

- Резьба и роспись по дереву/бересте/камню/кости (посуда, игрушки, сувениры);

- Художественная роспись по ткани/металлу/дереву/ керамике/стеклу и др.;

- Художественная обработка кожи/меха;

- Кузнечное дело/художественная обработка металлов (чеканка, гнутьё, ковка, литьё);

- Различные виды плетения (лоза, ротанг и др.);

- Ткачество/шитьё/вышивка (ручная и машинная);

- Иконопись/лаковая миниатюра;

- Вязание спицами и крючком/кружевоплетение (фриволите, коклюшки);

- Различные виды валяния (игрушки, обувь, одежда)

- Изготовление украшений и сувениров в различных техниках.

Организаторы предлагают презентовать своё ремесло в свободной форме, возможно проведение мастер-классов и продажа своих изделий по согласованию с оргкомитетом фестиваля.

Будет организовано общественное голосование, победитель которого получит наградной кубок «Народный мастер».

Условия участия: необходимо предоставить не менее 5-ти качественных фотографий в электронном виде в оргкомитет не позднее 1 июня 2026 года на электронный адрес: mmal.bibliotecka@yandex.ru (фото с семьей, в процессе основной трудовой деятельности, за занятием ремеслом и др.)

Событие состоится 8 июля в 15.00 на территории Кинельского района с. Малая Малышевка. (0+)

