В селе Малая Малышевка состоится областной ремесленный фестиваль «Отец-молодец!»

Участниками фестиваля «Отец-молодец!» могут быть мужчины (отцы) от 20 лет, проживающие на территории Самарской области, которые занимаются различными традиционными ремеслами.

Идет прием заявок от желающих принять участие. Участниками могут быть мужчины (отцы) от 20 лет, проживающие на территории Самарской области, которые занимаются различными традиционными ремеслами.

Какие виды народных промыслов и ремесел могут быть представлены на фестивале?
- Гончарное дело/лепка/скульптура (посуда, игрушки);
- Резьба и роспись по дереву/бересте/камню/кости (посуда, игрушки, сувениры);
- Художественная роспись по ткани/металлу/дереву/ керамике/стеклу и др.;
- Художественная обработка кожи/меха;
- Кузнечное дело/художественная обработка металлов (чеканка, гнутьё, ковка, литьё);
- Различные виды плетения (лоза, ротанг и др.);
- Ткачество/шитьё/вышивка (ручная и машинная);
- Иконопись/лаковая миниатюра;
- Вязание спицами и крючком/кружевоплетение (фриволите, коклюшки);
- Различные виды валяния (игрушки, обувь, одежда)
- Изготовление украшений и сувениров в различных техниках.

Организаторы предлагают презентовать своё ремесло в свободной форме, возможно проведение мастер-классов и продажа своих изделий по согласованию с оргкомитетом фестиваля.

Будет организовано общественное голосование, победитель которого получит наградной кубок «Народный мастер».

Условия участия: необходимо предоставить не менее 5-ти качественных фотографий в электронном виде в оргкомитет не позднее 1 июня 2026 года на электронный адрес: mmal.bibliotecka@yandex.ru (фото с семьей, в процессе основной трудовой деятельности, за занятием ремеслом и др.)

Событие состоится 8 июля в 15.00 на территории Кинельского района с. Малая Малышевка.  (0+)

 

Фото:   минкульт СО

