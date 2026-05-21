В селе Малая Малышевка состоится областной ремесленный фестиваль «Отец-молодец!»

Идет прием заявок от желающих принять участие. Участниками могут быть мужчины (отцы) от 20 лет, проживающие на территории Самарской области, которые занимаются различными традиционными ремеслами.
Какие виды народных промыслов и ремесел могут быть представлены на фестивале?
- Гончарное дело/лепка/скульптура (посуда, игрушки);
- Резьба и роспись по дереву/бересте/камню/кости (посуда, игрушки, сувениры);
- Художественная роспись по ткани/металлу/дереву/ керамике/стеклу и др.;
- Художественная обработка кожи/меха;
- Кузнечное дело/художественная обработка металлов (чеканка, гнутьё, ковка, литьё);
- Различные виды плетения (лоза, ротанг и др.);
- Ткачество/шитьё/вышивка (ручная и машинная);
- Иконопись/лаковая миниатюра;
- Вязание спицами и крючком/кружевоплетение (фриволите, коклюшки);
- Различные виды валяния (игрушки, обувь, одежда)
- Изготовление украшений и сувениров в различных техниках.
Организаторы предлагают презентовать своё ремесло в свободной форме, возможно проведение мастер-классов и продажа своих изделий по согласованию с оргкомитетом фестиваля.
Будет организовано общественное голосование, победитель которого получит наградной кубок «Народный мастер».
Условия участия: необходимо предоставить не менее 5-ти качественных фотографий в электронном виде в оргкомитет не позднее 1 июня 2026 года на электронный адрес: mmal.bibliotecka@yandex.ru (фото с семьей, в процессе основной трудовой деятельности, за занятием ремеслом и др.)
Событие состоится 8 июля в 15.00 на территории Кинельского района с. Малая Малышевка. (0+)
