На базе спорткомплекса самарской региональной организации ОГО ВФСО "Динамо" прошёл 34-ый открытый лично-командный турнир г.о. Самара по борьбе дзюдо.
С 15 мая открыт прием заявок на форум «Сильные идеи для нового времени». Организаторы – Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Фонд Росконгресс, соорганизатор – ВЭБ.РФ и Правительство Нижегородской области.
Температура воздуха 22 мая в Самаре ночью +11, +13°С, днем +24, +26°С.
В 12.41 21.05.2026 в ОДС Главного управления МЧС России по Самарской области поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме по адресу: м.р. Приволжский, н.п. Нижнеозерецкий, ул. Центральная, 16.
В Самаре стартовала серия экологических акций, приуроченных ко Дню Волги, учрежденному по инициативе ЮНЕСКО 20 мая.
В Самаре с начала 2026 года Самаре отловлено и обследовано 743 бродячих животных. Отлов ведется по результатам мониторинга улиц, общественных пространств, дворов и территорий вблизи соцучреждений, а также по заявкам жителей.
23 и 24 мая 2026 года состоятся «Большие гастроли» Московского Губернского театра в Самаре.
До 25 мая продолжается прием заявок XII Всероссийский молодёжный образовательный форум «Территория смыслов» платформы Росмолодёжь.Форумы.
В регионе по нацпроекту обновят более 100 км дорог к образовательным учреждениям

В 2026 году в Самарской области по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» отремонтируют 109 км автомобильных дорог, ведущих к детским садам, школам, колледжам и вузам. Работы затронут 46 участков региональных трасс, а также улично-дорожную сеть Самары и Тольятти. Особое внимание уделяется школьным маршрутам — в области планируется обновить порядка 78 км таких дорог.
Так, в Волжском районе капитально отремонтируют региональную трассу на подъезде к селу Лопатино. Дорога ведет к Лопатинской общеобразовательной школе, куда на школьном автобусе доставляют 90 учащихся из поселков Новоберезовского, Придорожного и села Яицкого. Сейчас дорожники выполняют ремонт съездов, а затем приступят к укладке двух слоев асфальтобетона. Также в рамках капремонта предусмотрено укрепление обочин, установка новых дорожных знаков, нанесение разметки термопластиком.
«Дорога была в плохом состоянии — выбоины, крутые повороты. Сейчас мы видим, что работы идут быстро и качественно. Очень ждём, что к началу учебного года дети поедут в школу по новой, безопасной дороге», — говорит директор школы в селе Лопатино Алексей Чернов.
В Самаре в этом году обновят 30 участков улично-дорожной сети, ведущих к образовательным учреждениям. В их числе - участок улицы XXII Партсъезда от Ставропольской до Гагарина протяжённостью 1,9 км. Здесь расположены детские сады № 81 и № 194, школа № 166 имени А.А. Микулина и Самарский колледж сервиса производственного оборудования имени Героя РФ Е.В. Золотухина.
В Тольятти по нацпроекту отремонтируют участок улицы Карбышева. Дорога ведет к Тольяттинскому политехническому колледжу. Ремонт уже ведется - дорожники фрезеруют старое покрытие.
«В ближайшее время приступим к укладке нижнего слоя асфальта и начнём демонтаж старого бортового камня. Ремонтируем улицу полностью — до самого колледжа. Мне особенно приятно это делать, потому что я сам здесь учился», — говорит начальник участка подрядной организации Андрей Напалков.

 

Фото:   департамент информационной политики СО

Теги: Самара

