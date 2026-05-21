В регионе по нацпроекту обновят более 100 км дорог к образовательным учреждениям

В 2026 году в Самарской области по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» отремонтируют 109 км автомобильных дорог, ведущих к детским садам, школам, колледжам и вузам. Работы затронут 46 участков региональных трасс, а также улично-дорожную сеть Самары и Тольятти. Особое внимание уделяется школьным маршрутам — в области планируется обновить порядка 78 км таких дорог.

Так, в Волжском районе капитально отремонтируют региональную трассу на подъезде к селу Лопатино. Дорога ведет к Лопатинской общеобразовательной школе, куда на школьном автобусе доставляют 90 учащихся из поселков Новоберезовского, Придорожного и села Яицкого. Сейчас дорожники выполняют ремонт съездов, а затем приступят к укладке двух слоев асфальтобетона. Также в рамках капремонта предусмотрено укрепление обочин, установка новых дорожных знаков, нанесение разметки термопластиком.

«Дорога была в плохом состоянии — выбоины, крутые повороты. Сейчас мы видим, что работы идут быстро и качественно. Очень ждём, что к началу учебного года дети поедут в школу по новой, безопасной дороге», — говорит директор школы в селе Лопатино Алексей Чернов.

В Самаре в этом году обновят 30 участков улично-дорожной сети, ведущих к образовательным учреждениям. В их числе - участок улицы XXII Партсъезда от Ставропольской до Гагарина протяжённостью 1,9 км. Здесь расположены детские сады № 81 и № 194, школа № 166 имени А.А. Микулина и Самарский колледж сервиса производственного оборудования имени Героя РФ Е.В. Золотухина.

В Тольятти по нацпроекту отремонтируют участок улицы Карбышева. Дорога ведет к Тольяттинскому политехническому колледжу. Ремонт уже ведется - дорожники фрезеруют старое покрытие.

«В ближайшее время приступим к укладке нижнего слоя асфальта и начнём демонтаж старого бортового камня. Ремонтируем улицу полностью — до самого колледжа. Мне особенно приятно это делать, потому что я сам здесь учился», — говорит начальник участка подрядной организации Андрей Напалков.

