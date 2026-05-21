В Тольятти водитель сбил 11-летнюю девочку, ехавшую на механическом самокате

В Тольятти полицейские проводят проверку по факту ДТП, которое произошло в Центральном районе в 20:33. По предварительным данным Госавтоинспекции: водитель автомобиля Lada Vesta – мужчина 1995 г.р., осуществляя движение со стороны ул. Радищева в направлении ул. Шлютова, в жилой зоне, обозначенной дорожными знаками 5.21 и 5.22, в районе дома № 15 по ул. Победы, допустил наезд на пешехода - 11-летнюю девочку, которая пересекала проезжую часть на механическом самокате. Пострадавшая с телесными повреждениями доставлена в медицинское учреждение, ей рекомендовано амбулаторное лечение.