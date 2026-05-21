ДТП с большегрузами произошло в Ставропольском районе

Сотрудники полиции работали на месте дорожно-транспортного происшествия в Ставропольском районе.

По предварительным данным, собранным сотрудниками Госавтоинспекции, утром 21 мая 2026 года на 990 км автодороги М-5 «Урал» произошло столкновение двух большегрузных автомобилей, двигавшихся со стороны города Самары в направлении города Тольятти.

По данным сотрудников ГАИ, в пути следования водитель грузового автомобиля DAF не выбрал безопасную дистанцию до впереди идущего грузового автомобиля MAN, в результате чего произошло столкновение транспортных средств. В дорожно-транспортном происшествии никто не пострадал. Оба большегруза получили механические повреждения.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего, проводится проверка.

В настоящее время движение по федеральной трассе восстановлено.

Обращаем ваше внимание на то, что указанные сведения носят исключительно информационный характер и не определяют степень виновности участников ДТП.