«РКС-Самара» участвуют в нацпроекте «Инфраструктура для жизни»

На базе спорткомплекса самарской региональной организации ОГО ВФСО "Динамо" прошёл 34-ый открытый лично-командный турнир г.о. Самара по борьбе дзюдо.
С 15 мая открыт прием заявок на форум «Сильные идеи для нового времени». Организаторы – Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Фонд Росконгресс, соорганизатор – ВЭБ.РФ и Правительство Нижегородской области.
Температура воздуха 22 мая в Самаре ночью +11, +13°С, днем +24, +26°С.
В 12.41 21.05.2026 в ОДС Главного управления МЧС России по Самарской области поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме по адресу: м.р. Приволжский, н.п. Нижнеозерецкий, ул. Центральная, 16.
В Самаре стартовала серия экологических акций, приуроченных ко Дню Волги, учрежденному по инициативе ЮНЕСКО 20 мая.
В Самаре с начала 2026 года Самаре отловлено и обследовано 743 бродячих животных. Отлов ведется по результатам мониторинга улиц, общественных пространств, дворов и территорий вблизи соцучреждений, а также по заявкам жителей.
23 и 24 мая 2026 года состоятся «Большие гастроли» Московского Губернского театра в Самаре.
До 25 мая продолжается прием заявок XII Всероссийский молодёжный образовательный форум «Территория смыслов» платформы Росмолодёжь.Форумы.
День Волги: серия экологических акций проходит в Самаре
В селе Малая Малышевка состоится областной ремесленный фестиваль «Отец-молодец!»
Самарский зоопарк приглашает всех любителей рептилий на "День черепах"!
«РКС-Самара» начали перекладку сетей водоснабжения по федеральной программе «Модернизация коммунальной инфраструктуры» (МКИ), входящей в национальный проект «Инфраструктура для жизни». Это комплексное обновление объектов водоснабжения, водоотведения и других инженерных коммуникаций на условиях софинансирования из бюджетов разных уровней, включая средства ресурсоснабжающих предприятий. Работа сложная, находится под пристальным контролем региональных и федеральных властей, но «РКС-Самара» уже имеют успешный опыт участия в национальных проектах.  

В этом году по программе МКИ «РКС-Самара» модернизируют сети по 16 адресам в Куйбышевском, Октябрьском, Кировском районах Самары.

Работа уже началась, сейчас специалисты перекладывают водопроводную линию на ул. Силаева в Куйбышевском районе. Укладка труб ведётся методом горизонтально направленного бурения, через небольшие котлованы.   В грунт уже завели 450 метров полиэтиленовой трубы, осталось ещё 250 метров. Параллельно строятся 26 новых водопроводных колодцев. Главный инженер «РКС-Самара» Игорь Давыдов подчеркнул: «На Силаева перекладку планируем завершить к началу июля. Работа в рамках МКИ создаст запас прочности сетей на несколько лет вперед».

В 2027 году по федеральной программе МКИ запланирована перекладка сетей ещё по 40 адресам. На реализацию всей программы будет направлено 400 млн рублей, из которых около 200 млн рублей – средства «РКС-Самара».

«Существующая в Самаре коммунальная инфраструктура нуждается в масштабном обновлении, износ отдельных участков коммунальных сетей достигает критических 80%, - отметил глава Самары Иван Носков. - Это не только доставляет неудобства жителям, это создает угрозу жизнедеятельности всего города. Поэтому очень важно, чтобы ресурсоснабжающие организации понимали меру ответственности и использовали все возможности для максимально быстрого обновления сетей. Участие в нацпроекте «Инфраструктура для жизни» – это правильное решение руководства «РКС-Самара», которое показывает заинтересованность компании в социально-ориентированном ведении работы».

Федеральная программа модернизации сетей входит в состав национального проекта «Инфраструктура для жизни», цель которого – улучшение качества коммунальных услуг для населения, повышение надёжности и бесперебойности работы сетей.

