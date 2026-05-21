«РКС-Самара» участвуют в нацпроекте «Инфраструктура для жизни»

«РКС-Самара» начали перекладку сетей водоснабжения по федеральной программе «Модернизация коммунальной инфраструктуры» (МКИ), входящей в национальный проект «Инфраструктура для жизни». Это комплексное обновление объектов водоснабжения, водоотведения и других инженерных коммуникаций на условиях софинансирования из бюджетов разных уровней, включая средства ресурсоснабжающих предприятий. Работа сложная, находится под пристальным контролем региональных и федеральных властей, но «РКС-Самара» уже имеют успешный опыт участия в национальных проектах.

В этом году по программе МКИ «РКС-Самара» модернизируют сети по 16 адресам в Куйбышевском, Октябрьском, Кировском районах Самары.

Работа уже началась, сейчас специалисты перекладывают водопроводную линию на ул. Силаева в Куйбышевском районе. Укладка труб ведётся методом горизонтально направленного бурения, через небольшие котлованы. В грунт уже завели 450 метров полиэтиленовой трубы, осталось ещё 250 метров. Параллельно строятся 26 новых водопроводных колодцев. Главный инженер «РКС-Самара» Игорь Давыдов подчеркнул: «На Силаева перекладку планируем завершить к началу июля. Работа в рамках МКИ создаст запас прочности сетей на несколько лет вперед».

В 2027 году по федеральной программе МКИ запланирована перекладка сетей ещё по 40 адресам. На реализацию всей программы будет направлено 400 млн рублей, из которых около 200 млн рублей – средства «РКС-Самара».

«Существующая в Самаре коммунальная инфраструктура нуждается в масштабном обновлении, износ отдельных участков коммунальных сетей достигает критических 80%, - отметил глава Самары Иван Носков. - Это не только доставляет неудобства жителям, это создает угрозу жизнедеятельности всего города. Поэтому очень важно, чтобы ресурсоснабжающие организации понимали меру ответственности и использовали все возможности для максимально быстрого обновления сетей. Участие в нацпроекте «Инфраструктура для жизни» – это правильное решение руководства «РКС-Самара», которое показывает заинтересованность компании в социально-ориентированном ведении работы».

Федеральная программа модернизации сетей входит в состав национального проекта «Инфраструктура для жизни», цель которого – улучшение качества коммунальных услуг для населения, повышение надёжности и бесперебойности работы сетей.