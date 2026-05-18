«РКС-Самара» обновили линию канализации в Куйбышевском районе

Специалисты «РКС-Самара» завершили перекладку канализационной линии в Куйбышевском районе. Ремонтные работы провели на ул. Хасановской в районе дома №9. Участок сети водоотведения вышел из строя из-за воздействия газовой коррозии. Бригада цеха эксплуатации канализации оперативно приступила к замене трубы.

Работы велись несколькими способами: где позволяла ситуация, новую линию прокладывали бестраншейно, в остальных местах делали вскрытия. Водоотведение при этом не ограничивали, стоки поступали по траншее постоянно. Всего заменили 31 метр трубы диаметром 225 мм. Ранее рядом с 12 домом также был переложен участок в 30 метров. Обновлённые участки позволят повысить надёжность водоотведения на Хасановской.

После завершения перекладки на участках открытых работ было проведено благоустройство, восстановлено покрытие на проезжей части.

Фото предоставлено пресс-службой «РКС-Самара»