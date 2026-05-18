Райский сад и Горка Покорителей космоса: в Ботаническом саду Самары появились две новые точки притяжения

В Ботаническом саду Самарского университета им. Королёва появились две новые точки притяжения: "Райский сад" и Горка Покорителей космоса.

Первыми их оценили губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, врио министра науки и высшего образования Самарской области Марк Шлеенков и министр природных ресурсов и экологии Самарской области Артем Ефимов.

В Райском саду сконцентрировались декоративные яблони, в основном это яркие садовые сорта: пурпурные яблони "Роялти", "Вердак" и "Роял бьюти", яблоня Шейдекера "Ред Джед", карликовая "Хелена", "Скарлет", а также яблоня "Никас", названная в честь художника Никаса Сафронова.

"Каждое дерево – подарок Ботсаду. Первые саженцы сорта "Скарлет" подарили дети из Донецка, участники Университетских смен 2022 года", – отметила Татьяна Жавкина, начальник отдела дендрологии.

Эти красивые экзотичные деревья дополняют яблоневый сад, который здесь формируется чуть ли не с открытия Ботанического сада в 30-х годах прошлого века, когда первыми здесь высадили мичуринские сорта, например, знаменитую "Антоновку". В конце 60-х добавились сорта местных селекционеров, в основном Сергея Петровича Кедрина: "Куйбышевское", "Спартак", "Кутузовец". О формировании этой коллекции рассказал заместитель директора Ботсада Александр Помогайбин.

На Горке Покорителей космоса министры и Дмитрий Пашков, проректор по информатизации Самарского университета им. Королёва, высадили потомков растений, семена которых летали в космос на научном космическом аппарате "Бион-М" в 2013 году и затем благополучно дали всходы по возвращении на Землю. Это гвоздика Андржиевского и краснокнижный ирис пумила (низкий).

Об истории исследований на орбите гостям рассказали Юрий Горелов, главный научный сотрудник Научно-исследовательского института проблем моделирования и управления (НИИ-310), Любовь Курганская, директор НИИ-310, а также Ирина Рузаева, начальник отдела флоры.

Полевые опыты, проведенные с семенами после полета первого "Биона-М" в 2013 году, показали, что на ряд видов растений космос оказал стимулирующее влияние: грунтовая всхожесть семян у этих растений составила 70-80% по сравнению с 30-50% всхожести для семян, не летавших в космос. Кроме того, в группах растений-космонавтов отмечались необычно крупные экземпляры, заметно опережавшие по развитию растения из контрольной группы.

"Сегодня настал момент, когда мы можем показать людям плоды многолетней научной работы. В этом эксперименте участвовало несколько подразделений университета и других организаций. Уникальность нашего эксперимента в том, что объектом исследования выбраны семена не сельскохозяйственных культур, а редких растений природной флоры. И сегодня мы видим, что космос на дикоросы влияет очень хорошо: они дают высокую всхожесть, а сами растения мощнее и отлично чувствуют себя на самарской земле", – отметила Ольга Калашникова, и.о. директора Ботанического сада.

Губернатор Вячеслав Федорищев особо отметил работу сотрудников этой особо охраняемой природной территории по сохранению уникальной коллекции растений.

Завершился визит субботником, в котором приняли участие сотрудники министерства науки и высшего образования и школьники. "Мы провели расчистку нескольких участков сада. Ботсад – это не просто парк, а крупнейшая научная площадка Приволжского федерального округа, где важен каждый сантиметр заповедной земли", - заключил Марк Шлеенков.

Фото: Олеся Орина

