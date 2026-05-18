Вячеслав Федорищев с рабочей поездкой посетил Октябрьск

Экстренная помощь понадобилась ученице 3 класса, которая на уроке начала задыхаться. Медсестра Самарской горбольницы № 5 Елена Скугарева находилась в школе и немедленно приступила к проведению сердечно-лёгочной реанимации.
Резиденты технопарка в сфере высоких технологий «Жигулевская долина» с момента основания площадки в 2014 году инвестировали в реализацию своих проектов 38,1 млрд рублей. 
С 19 по 25 мая в Саратовской области будет проходить ежегодный спортивно-туристский лагерь Приволжского федерального округа «Туриада».
В понедельник, 18 мая, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев работал в Октябрьске.
В Самаре состоялось открытие 24-го детского футбольного турнира, посвященного памяти сотрудников ОВД, погибших при выполнении служебных обязанностей.
Температура воздуха 19 мая в Самаре ночью +15, +17°С, днем +29, +31°С.
Летом 2026 года 125 участников Российских студенческих отрядов (РСО) из 18 регионов страны будут работать на зарубежных объектах Госкорпорации «Росатом».
В Ботаническом саду Самарского университета им. Королёва появились две новые точки притяжения: "Райский сад" и Горка Покорителей космоса.
В Самаре пройдет туристический фестиваль
В Самаре пройдет Котофест!
20 мая в 14.00 всех самарцев приглашают на "День зоопарка"!
Выборы в Самарской области

В понедельник, 18 мая, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев работал в Октябрьске. Глава региона вместе с депутатом Государственной Думы Андреем Трифоновым посетил ряд социальных и инфраструктурных объектов, а также обсудил с жителями вопросы развития города, решения проблем муниципалитета и их предложения по включению в Народную программу партии «Единая Россия».

Традиционно рабочая программа губернатора в муниципалитет началась с совещания с руководителями силовых структур, представителями надзорных и контрольных ведомств. Обсуждались вопросы оперативной обстановки в Октябрьске и обеспечения безопасности.

«Мы последние несколько лет живем в формате повышенной готовности, в первую очередь связанной с устремлением противника по дестабилизации обстановки в стране и в регионах, по выведению из строя химической, нефтехимической, а также иной инфраструктуры. Наша задача – обеспечивать здесь полную защиту», – подчеркнул Вячеслав Федорищев.

После совещания губернатор посетил в Октябрьске площадку предприятия «Нефтяной Терминал Самара», которая специализируется на приеме, хранении и перевалке нефтепродуктов. Генеральный директор компании Андрей Кочергин доложил о планах ее развития. Так, совместно с Правительством Самарской области прорабатывается инвестиционный проект по созданию на базе действующего терминала современного мультимодального транспортно-логистического центра «Октябрьск». Это позволит создать точку интеграции грузопотоков в международные коридоры с возможностью обслуживания сразу трех видов транспорта: железнодорожного, автомобильного и речного.

«Это наш вклад в укрепление экономического суверенитета, рост торговых связей регионов России. Знаю, что команда предприятия проделала колоссальную работу по подготовке к старту. Правительство области будет сопровождать проект на всех этапах: от инвестиционной фазы, которая стартует уже в этом году, до полноценного запуска», – отметил Вячеслав Федорищев.

Также губернатор встретился с трудовым коллективом компании. Сотрудники предприятия обратились к Вячеславу Федорищеву с рядом просьб. В частности, о ремонте канализационного коллектора, продолжении капитального ремонта школы №5 и восстановлении ограждения детского сада №2. Как сообщил губернатор, обозначенные проблемы будут решены.

Вячеслав Федорищев осмотрел парк им.Горького, который был реконструирован в прошлом году. В рамках реализации проекта победителя Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях здесь было проведено комплексное благоустройство. Вместе с руководителями города, министерства энергетики и ЖКХ, компании-подрядчика губернатор оценил качество проведенных работ. Глава региона сделал ряд замечаний, потребовав устранить выявленные недостатки в кратчайшие сроки. В парке к Вячеславу Федорищева обратилась местная жительница, дочь погибшего участника СВО. Она попросила организовать около парка автомобильную парковку. «Парковка будет сделана уже в ближайшее время», – сказал губернатор.

Совместно с депутатом Самарской Губернской Думы Андреем Мурзовым Вячеслав Федорищев осмотрел площадку, где ведутся работы по созданию «Аллеи мечты». Проект благоустройства аллеи по ул.Ленина связывает два важных общественных пространства города – Центральную площадь и парк им. Горького. Здесь будут созданы различные тематические зоны отдыха. Проект реализуется в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» и Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

В ходе рабочей программы Вячеслав Федорищев также посетил Храм Вознесения Господня. В Доме молодежных организаций вместе с депутатом Андреем Мурзовым он пообщался с активистами Движения Первых и «Молодой Гвардии Единой России». Руководство Дома молодежных организаций обозначило ряд вопросов. Андрей Мурзов пообещал оказать необходимое содействие.

Традиционно во время поездок в муниципалитеты губернатор много общается с жителями, получая от них просьбы и инициативы. Ряд предложений жителей Октябрьска будут включены в Народную программу партии «Единая Россия».

Отдельно губернатор встретился со Светланой Никитиной. Жительница Октябрьска обращалась ранее к главе региона в мессенджере МАХ по вопросу благоустройства территории двора по адресу Больничный переулок, 12. «Наш двор с 2017 года находится в программе по благоустройству. Обращались неоднократно к администрации, но даты передвигают, работы так и не проводят», – сказала жительница. Вячеслав Федорищев поставил главе Октябрьска Владимиру Ревину задачу провести благоустройство территории в этом году.

Итоги рабочей поездки в Октябрьск были подведены 18 мая на оперативном совещании Правительства Самарской области, в ходе которого губернатор дал ряд поручений.

 

Фото:   пресс-служба правительства Самарской области

Теги: Самара

