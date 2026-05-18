Дмитрий Яковлев завершил работу в команде правительства Самарской области

Дмитрий Яковлев, занимавший должность врио заместителя губернатора Самарской области, покидает команду правительства региона. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев на оперативном совещании в понедельник, 18 мая.

«Дмитрий Николаевич остается сейчас председателем совета директоров клуба «Крылья Советов», с командой будет доводить работу по завершению сезона до конца. Но мы, коллеги в правительстве, с Дмитрием Николаевичем прощаемся. Я хотел бы по этому поводу его поблагодарить от нас всех, вручив соответствующую награду», — сказал губернатор.

Отметив продуктивную работу на благо Самарской области, Вячеслав Федорищев вручил Дмитрию Яковлеву почетный знак «За служение людям».