Еще 57 молодых деревьев высадили в Самаре

88
В Самаре молодые растения высадили в исторической части города.

В Самаре молодые растения высадили в исторической части областной столицы. В районе площади Революции и на улице Максима Горького появились 15 крупномерных саженцев дуба, рябины и черёмухи, а вдоль улично-дорожной сети на улицах Ленинградской, Куйбышева, Самарской и Ленинской — 42 ивы, рябины и черемухи.

Перед высадкой саженцев специалисты обследуют территории, а при необходимости задействуют ресурсоснабжающие организации — крупномеры укореняют на участках, свободных от подземных инженерных сетей. Перед высадкой специалисты готовят лунки, завозят подготовленный грунт, а сразу после приступают к уходным мероприятиям. В числе прочего для более активного роста и развития будут подкормлены деревья, высаженные в позапрошлом году на улице Куйбышева.

Для формовочной и санитарной обрезки деревьев в городе ежедневно задействовано 4 бригады. В числе прочего обрезка выполнена на пешеходной улице Ленинградской, где к летнему сезону высаживают более 30 тысяч растений — цветов, кустарников и полукустарников. Спиреи, гортензии, виолы, вербена и другие виды и сорта растений уже украсили 160 квадратных метров больших клумб от улицы Галактионовской до улицы Молодогвардейской. Также восстановлены клумбы от улицы Куйбышева до улицы Чапаевской, которые были декорированы в прошлом году.

Высадки деревьев продолжаются и в других районах Самары. Например, благодаря крупномерам преобразился участок улицы Гагарина от улицы Революционной, вдоль станции метро «Гагаринская» — там высадили 31 березу. В выходные высадка была проведена вдоль улицы Мориса Тореза.

 

Фото:   пресс-служба администрации Самары

16 мая Шостакович Опера Балет представил посетителям Всероссийской акции «Ночь музеев — 2026» концерт «Энигма DSCH», приуроченный к 120-летию Дмитрия Шостаковича.
15 мая в Самаре состоялась очередная торгово‑закупочная сессия регионального проекта «Школа ритейла».
В Самарской области – важная веха весенней посевной: достигнут один миллион гектаров ярового сева.
