Самарская область достигла 1 млн га ярового сева

В Самарской области – важная веха весенней посевной: достигнут один миллион гектаров ярового сева. Цифра показательная: в условиях непростой весны, когда затяжные дожди и перепады температур сдвинули календарь полевых работ, самарские аграрии продемонстрировали настоящий профессионализм.
К 18 мая в регионе засеяно уже 1 018,4 тысячи гектаров – это 60% от годового плана. Причём почти половина этой площади – 500 тысяч гектаров – была пройдена всего за одну неделю. Техника вышла в поля, как только позволила погода.
Лидеры по темпам – Богатовский, Нефтегорский и Алексеевский районы: здесь план выполнен уже на 82%, 79% и 72% соответственно. В целом по области в работе задействовано около 1 250 посевных агрегатов. Сельхозтоваропроизводители Самарской области обеспечены всем необходимым: семенами, горючим, техникой, средствами защиты растений. Параллельно с яровым севом аграрии уже готовят паровые поля под урожай озимых 2027 года.
Структура посевов сбалансирована: почти поровну засеяно зерновых и зернобобовых (498,3 тыс. га) и масличных культур (495,5 тыс. га). Активно идут посадки картофеля и овощей открытого грунта – уже 62% плана. Кормовая база тоже формируется уверенно.
«Преодоление отметки в 1 миллион гектаров в установленные агрономические сроки в таких климатических условиях – это показатель высокой организованности, технологической дисциплины и профессионализма наших аграриев. Несмотря на сложные погодные условия, регион уверенно идёт к выполнению всех поставленных задач. Благодарю каждого, кто работает в поле, на технике, в лабораториях и управленческих структурах», – отметил заместитель председателя Правительства Самарской области – министр сельского хозяйства и продовольствия Алексей Попов.
Важную роль в успехе играет и своевременная господдержка. По инициативе губернатора Вячеслава Федорищева с прошлого года самарским аграриям возмещают часть затрат на минеральные удобрения. В 2026 году эта мера сохранена: она помогает хозяйствам держать под контролем себестоимость, повышать плодородие почв и гарантировать стабильный урожай.
При сохранении текущих темпов посевная кампания в Самарской области будет завершена в оптимальные сроки.
Темпы сева впечатляют, особенно если вспомнить, с какой задержкой началась страда, отметил председатель комитета Самарской Губернской Думы по сельскому хозяйству и продовольствию Николай Сомов. «Главное сейчас – сохранить этот ритм до финиша. Как председатель профильного комитета, я обращаю внимание на три момента. Первое, севооборот: рост площадей под подсолнечник требует осторожности, иначе через два-три года получим снижение урожайности. Второе, состояние озимых: 93% в хорошей и удовлетворительной кондиции – это надёжный задел. Третье, поставки горючего: запасы ГСМ есть, но хозяйства действительно ждут летнего дизеля, и здесь важно не допустить сбоев. Будем держать эти вопросы на парламентском контроле», – резюмировал депутат.

 

Фото: Минсельхоз Самарской области

