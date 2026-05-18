16 мая Шостакович Опера Балет представил посетителям Всероссийской акции «Ночь музеев — 2026» концерт «Энигма DSCH», приуроченный к 120-летию Дмитрия Шостаковича.
«Ночь музеев – 2026» состоялась в САТОБ
16 мая Шостакович Опера Балет представил посетителям Всероссийской акции «Ночь музеев — 2026» концерт «Энигма DSCH», приуроченный к 120-летию Дмитрия Шостаковича. В этот вечер Колонный зал театра наполнился музыкой великого композитора.
В камерной обстановке при свечах для гостей прозвучали фрагменты из опер и оперетт, музыка к кинофильмам, камерные и вокальные сочинения.
Гостями вечера стали министр культуры Самарской области Ирина Калягина и глава города Самара Иван Носков.
Свое творчество в этот долгий весенний вечер зрителям дарили:
- солисты оперы — Роман Николаев, Иван Григорьев, Иван Пилюкшин, Давид Погосян, Александр Слесарев, Софья Цимбал, заслуженная артистка России и Самарской области Татьяна Гайворонская;
- солисты и артисты балета — заслуженная артистка России, заслуженная артистка Самарской области Ксения Овчинникова, заслуженная артистка Самарской области Вероника Землякова, заслуженные артисты Самарской области Дмитрий Пономарёв и Сергей Гаген, Виктория Черкасова, Таисия Сапожникова, Артём Дебердеев, Павел Чернышов;
- артисты оркестра — Дмитрий Денисов (скрипка), Татьяна Эйрих (скрипка), Константин Волков (альт), Алёна Корнилова (соло на виолончели), Олег Баев (соло на баяне);
- артисты хора;
- партия фортепиано — Роман Ерицев
В роли юного Шостаковича выступил учащийся Самарской хоровой школы Владимир Пожидаев.

 

Фото: Анна Рубакова / САТОБ

