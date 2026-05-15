Губернатор Вячеслав Федорищев встретился с Послом Республики Беларусь в РФ Юрием Селиверстовым

В пятницу, 15 мая, губернатор Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Российской Федерации Юрием Селиверстовым. Встреча подытожила двухдневный визит бизнес-делегации Беларуси и делегации Посольства страны в Самарскую область и была посвящена обсуждению перспективных направлений развития сотрудничества в торгово-экономической, научно-технической, социально-культурной сферах.

Глава региона поприветствовал участников встречи, отметив, что между Россией и Беларусью во все времена были особые отношения, братские.

«Нас объединяет многовековая история. Много торгово-экономических связей, культурных связывают нас по-настоящему», - добавил он.

В 2025 году состоялся визит делегации Самарской области во главе с губернатором в Беларусь, в ходе которого прошли официальные встречи и переговоры на уровне главы государства и органов исполнительной власти. Вячеслав Федорищев подчеркнул, что многие направления взаимодействия Самарской области и Беларуси были усилены благодаря поручениям Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко по итогам состоявшейся тогда встречи.

Для региона Беларусь на протяжении многих лет является одним из стратегических торгово-экономических партнеров. По итогам 2025 года она занимает 2 место в импорте и 8 место в экспорте. «Наш торговый оборот имеет значительные цифры, но мы считаем, что у нас гораздо больше возможностей для совместного развития», - отметил губернатор.

В 2025 году экспорт Самарской области в Республику Беларусь был представлен черными металлами, промышленным оборудованием, пластмассами, алюминием, электрическими машинами и оборудованием, и другой продукцией. Импорт - промышленным оборудованием, пластмассами, изделиями из черных металлов, электрическими машинами и оборудованием, алюминием, средствами наземного транспорта и другими.

Как один из примеров глава региона отметил недавнюю передачу пожарно-спасательным отрядам из различных муниципалитетов области 20 пожарных машин производства Минского автомобильного завода.

Также губернатор обозначил дополнительные направления взаимодействия: «Самарская область - регион индустриальный, многие отрасли промышленности именно здесь брали свое начало: космическая промышленность, многие направления оборонно-промышленного комплекса, химическая промышленность. Сейчас мы занимаемся направлениями промышленности будущего – это биотехнологии, беспилотные летательные аппараты. Здесь у нас общий интерес максимально стимулировать технологический прогресс, давать возможность нашим молодым ученым, уже состоявшимся коллективам вместе с бизнесом создавать новые конкурентоспособные продукты».

Потенциал для усиления сотрудничества, по словам Вячеслава Федорищева, есть в сфере строительства, сельского хозяйства, культуры. «В рамках того вектора добрососедских партнерских отношений, который задают наши лидеры Владимир Владимирович Путин и Александр Григорьевич Лукашенко, мы точно имеем все инструменты, все поручения и внутренне желание наши отношения укреплять», - подчеркнул он.

В ходе встречи стороны подвели итоги работы делегации в рамках двухдневного визита, обсудили результаты посещения особой экономической зоны «Тольятти», крупных промышленных предприятий Самарской области, включая АВТОВАЗ, завод «Пегас-Агро», высших учебных учреждений.

Гости побывали в Институте инновационного развития в СамГМУ, там ознакомились с линейкой продуктов, которые разрабатываются и производятся в Центре серийного производства СамГМУ. Речь идет об оборудовании для медицинской реабилитации, телемедицины, индивидуального эндопротезирования. Также им были представлены образовательные программы университета.

По словам Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь в РФ Юрия Селиверстова, есть необходимость наращивать сотрудничество в направлении локализации автокомпонентов на территории региона, техническом обслуживании сельскохозяйственной и коммунальной техники, обмена опытом в сфере информатизации медицины.

Кроме того, было отмечено, что сейчас ряд компаний, входящих в фармацевтический кластер Самарской области, работают на международной выставке «Здравоохранение Беларуси – 2026» в Минске.

Отдельное внимание было уделено развитию культурных связей. В апреле в Самарской области с успехом прошли Дни культуры Республики Беларусь, сейчас ведется подготовка к проведению ответных Дней культуры Самарской области в Минске.

«Сотрудничество Беларуси с Самарской областью развивается по множеству направлений. Коллегам и партнерам в различных отраслях, государственных органах и организациях нужно чаще встречаться, наполнять дружбу в том числе взаимовыгодным экономическим содержанием, вместе искать возможности развития кооперации, перспективные проекты. Без этого сложно будет достичь целей, поставленных перед нами в ходе встречи самарской делегации с Президентом Республики Беларусь Александром Григорьевичем Лукашенко в прошлом году», - отметил Посол Беларуси в России Юрий Селиверстов.

«Благодарю в Вашем лице Правительство Республики Беларусь, лично Александра Григорьевича Лукашенко за то, что внимание, оказываемое взаимодействию с регионами России, придает экономический импульс, причем обоюдно, повышает уровень нашей общей культуры, - обратился глава региона к Юрию Селиверстову. - Уверен, сегодняшнее обсуждение послужит дополнительным импульсом, и нам будет о чем доложить нашим лидерам в точки зрения развития наших отношений».

