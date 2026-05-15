В районе перекрестка улиц Стара-Загора и Ташкентской изменится схема движения транспорта

С 21:00 15 мая начнется ремонт трамвайных путей и переезда на перекрестке улиц Стара-Загора и Ташкентской в Самаре. К этому времени перестанут курсировать по линии трамваи №№ 21, 22, 24 и 25. Они вернутся на линию в 05:40 16 мая.

Далее вышеуказанный перекресток будет закрыт для проезда трамваев с 22:00 16 мая до 05:00 17 мая и с 23:00 17 мая до 05:00 18 мая. Отметим, что трамвайный маршрут № 21 в выходные дни не работает.

Перекладку рельсошпальной решетки специалисты проведут поэтапно, в вечерние и ночные часы, а основные работы непосредственно на перекрестке выполнят в выходные. Обновление переезда планируется завершить к 05:00 18 мая. В течение всего периода ремонта перекресток будет недоступен для сквозного движения автотранспорта, включая средства индивидуальной мобильности.

