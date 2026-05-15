Специалисты по эксплуатации БПЛА боролись за звание лучшего в Самаре

19 мая в 13:00 в Самарской областной универсальной научной библиотеке состоится творческая встреча с представителями АО «АвтоВАЗ».
17 мая на «Солидарность Самара Арене» пройдет домашний матч «Крыльев Советов» против «Спартака». Игра 30 тура МИР РПЛ начнется в 19:00.
С 21:00 15 мая начнется ремонт трамвайных путей и переезда на перекрестке улиц Стара-Загора и Ташкентской в Самаре.
16 мая с 10:00 планируется ограничить движение транспорта по улице Партизанской на участке от улицы Иртышской до улицы Спасской.
В пятницу, 15 мая, губернатор Вячеслав Федорищев впервые вручил памятные знаки «Родительская доблесть» семьям Самарской области. Награды получила 21 супружеская пара.
В пятницу, 15 мая, губернатор Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в РФ Юрием Селиверстовым. 
На площадке Самарского техникума авиационного и промышленного машиностроения имени Д.И. Козлова прошел региональный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Специалист по эксплуатации беспилотных авиацио
В Самарской области прошла всероссийская апробация ЕГЭ. В тренировке, максимально приближенной к реальности, были задействованы свыше 3000 специалистов в 77 пунктах проведения экзаменов. 
Вячеслав Федорищев принял участие в акции, посвященной Международному дню семьи
В тольяттинском магазине нашли продукты с истекшим сроком годности
Самарский Музей модерна приглашает ребят от 7 до 13 лет на творческое занятие из цикла «Занимательная бумага»
На площадке Самарского техникума авиационного и промышленного машиностроения имени Д.И. Козлова прошел региональный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Специалист по эксплуатации беспилотных авиационных систем». Конкурс организован в рамках национального проекта «Кадры».

«В Самарской области в этом году проходит шесть отборочных региональных этапов Всероссийского конкурса «Лучший по профессии», — отметила министр труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ольга Фурсова. — Номинация «Специалист по эксплуатации беспилотных авиационных систем» проводится второй год, и это неслучайно, ведь сфера работы с беспилотными аппаратам имеет особое значение для Самарской области. У нас это направление активно развивается. Надеемся, что именно в нашем регионе будут самые сильные конкурсанты». 

Старший из участников – Виталий Золотарев. Он преподает в Кинель-Черкасском сельскохозяйственном техникуме, сам учит студентов управлять БПЛА. Желание участвовать в конкурсе объясняет так: «Интересно пообщаться с коллегами, развить новые навыки. Просто у всех организаций разное оборудование: у нас одни аппараты, здесь – другие. И, конечно, хочется почувствовать азарт!»

Участникам предстояло пройти теоретические и практические испытания: ответить на теоретические вопросы, найти и исправить неполадки в квадрокоптере, правильно собрать установку, с которой запускают беспилотники, провести подготовку к выполнению полетов, обработать полученные материалы и создать цифровой двойник.

 «В этом году добавили два дополнительных модуля, — рассказал руководитель центра практической подготовки БАС Николай Самсонов. —   Это создание полетного задания для беспилотного воздушного судна и создание плана территории. Мы предоставим нашим участникам массив данных, с помощью которого они создают трехмерную модель, цифровой двойник объекта».   

По мнению конкурсантов, создание цифрового двойника было самым сложным в конкурсе. Ведь требует знания геодезии, специальных прикладных программ.

 «Мне хотелось проверить свои навыки, посмотреть, что я могу, и побороться за возможность выйти дальше, может быть, даже на федеральный уровень, -поделился участник конкурса, геодезист-оператор Александр Буров. —Задания действительно интересные. Сложность приличная, но справляемся». 

Победитель регионального этапа конкурса «Лучший по профессии» получит 100 тысяч рублей, призеры — 50 и 30 тысяч. Награждение пройдет в конце июня. А победитель представит Самарскую область на федеральном этапе и поборется за главный приз – 1 миллион рублей.

 

Фото:  magnific.com

