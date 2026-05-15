19 мая в 13:00 в Самарской областной универсальной научной библиотеке состоится творческая встреча с представителями АО «АвтоВАЗ».
Представители АО «АвтоВАЗ» встретятся с читателями СОУНБ
17 мая на «Солидарность Самара Арене» пройдет домашний матч «Крыльев Советов» против «Спартака». Игра 30 тура МИР РПЛ начнется в 19:00.
Развлекательная программа на матче «Крылья Советов» – «Акрон»
С 21:00 15 мая начнется ремонт трамвайных путей и переезда на перекрестке улиц Стара-Загора и Ташкентской в Самаре.
В районе перекрестка улиц Стара-Загора и Ташкентской изменится схема движения транспорта
16 мая с 10:00 планируется ограничить движение транспорта по улице Партизанской на участке от улицы Иртышской до улицы Спасской.
В Самаре временно ограничат движение транспорта по участку улицы Партизанской
В пятницу, 15 мая, губернатор Вячеслав Федорищев впервые вручил памятные знаки «Родительская доблесть» семьям Самарской области. Награды получила 21 супружеская пара.
Вячеслав Федорищев впервые вручил памятные знаки «Родительская доблесть» семьям Самарской области
В пятницу, 15 мая, губернатор Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в РФ Юрием Селиверстовым. 
Губернатор Вячеслав Федорищев встретился с Послом Республики Беларусь в РФ Юрием Селиверстовым
На площадке Самарского техникума авиационного и промышленного машиностроения имени Д.И. Козлова прошел региональный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Специалист по эксплуатации беспилотных авиацио
Специалисты по эксплуатации БПЛА боролись за звание лучшего в Самаре
В Самарской области прошла всероссийская апробация ЕГЭ. В тренировке, максимально приближенной к реальности, были задействованы свыше 3000 специалистов в 77 пунктах проведения экзаменов. 
Более 7000 выпускников региона проверили свои знания на тренировочном ЕГЭ
Вячеслав Федорищев принял участие в акции, посвященной Международному дню семьи
В тольяттинском магазине нашли продукты с истекшим сроком годности
Самарский Музей модерна приглашает ребят от 7 до 13 лет на творческое занятие из цикла «Занимательная бумага»
Развлекательная программа на матче «Крылья Советов» – «Акрон»

17 мая на «Солидарность Самара Арене» пройдет домашний матч «Крыльев Советов» против «Спартака». Игра 30 тура МИР РПЛ начнется в 19:00.

17 мая на «Солидарность Самара Арене» пройдет домашний матч «Крыльев Советов» против «Спартака». Игра 30 тура МИР РПЛ начнется в 19:00.

Запуск зрителей начнется за два часа до начала матча – 17:00.

ПФК «Крылья Советов» совместно с титульным партнером FONBET подготовили обширную развлекательную программу FONFEST 8 Битва.

Всех болельщиков встретят маскоты основной команды Крыс Лютик и женской команды Мята в компании героев игры «Майнкрафт».

У входа №3 разместится бренд-зона FONBET с активностями Speed Attack, «Стеной удачи», «Хватай-ка», «Плинко», атрибутикой «Это «Крылья», брат».

Там же на площади входа №3 выступит кавер-группа FERNANDEZ.

Сыграть в сабсоккер, текбол и настольный футбол также на площади входа №3. Также будет работать зона с деревянными играми от «Игротеки».

Ивент-иллюстратор Юлия Кондрашенкова всего за несколько минут она создаст персональную скетч-открытку в стиле fashion для всех желающих гостей.

Рядом будет расположена релакс-зона «Крыльев Советов»: удобное пространство для отдыха перед игрой.

От партнёров «Додо Пицца» и «ИНВИТРО» будут представлены различные активации для болельщиков.

В рамках программы FONFEST 8 битва на площади входа №3 всех гостей ждёт мастер-класс по сборке 300 мячиков МИР РПЛ этого сезона. Там же пройдет розыгрыш 30 эксклюзивных конструкторов с Фернандо Костанза. Кроме этого, можно будет приобрести конструкторы и с другими игроками нашей команды.

В клубном магазине на площади входа №3 пройдёт гаражная распродажа клубной атрибутики с большими скидками.

Детские зоны от «АстроЛенда» будут открыты с 17:00 до 19:00. В игровых пространствах, расположенных в ВИП-зоне и зоне гостеприимства на 4 этаже трибуны А, детей ждут мастер-классы, встречи с любимыми героями, весёлые активности и другие интерактивные развлечения.

Для комфорта болельщиков будут открыты зоны гостеприимства на 4 этаже в секторах А и С.

На 4 этаже трибуны А для любителей футбольных симуляторов будут установлены PS5, где можно сыграть за любимый клуб в EA FC. Там же любой желающий сможет проверить навыки в настольном теннисе и дартсе.

Любой болельщик сможет стать участником уникальной шоу-программы от Good Night Show в А406.

Точки с аквагримом расположены на входе №2 и №3, в зоне ВИП.

В музее «Крыльев Советов» (1 этаж, сектор В) пройдет выставка наград, атрибутики и раритетов из истории клуба. Там же расположена фотозона «Раздевалка «Крыльев Советов».

Фирменные магазины расположены на входе №3, секторе С122, в ВИП-зоне и зоне гостеприимства А402.

Для незрячих болельщиков в приложении «Особый взгляд» в прямом эфире пройдет тифлокомментирование матча «Крылья Советов» – «Акрон».

Напоминаем, что для посещения необходима Карта болельщика! В день матча можно оформить Карту болельщика в мобильном пункте МФЦ на стадионе. График работы МФЦ, 3 вход: 15:00 – 20:00. Для оформления необходим оригинал паспорта.

Также для всех болельщиков доступны бесплатные парковки рядом со стадионом, сообщает пресс-служба ПФК "КС".

