В Самаре временно ограничат движение транспорта по участку улицы Партизанской

16 мая с 10:00 планируется ограничить движение транспорта по улице Партизанской на участке от улицы Иртышской до улицы Спасской. Это необходимо для работ на сетях холодного водоснабжения: специалисты ООО «Самарские коммунальные системы» проведут ремонт вводной трубы диаметром 80 мм.



Дорога будет перекрыта до полного завершения всех работ. Отметим, что маршрутов общественного транспорта на участке ограничения движения нет.



Жителям близлежащих домов и прежде всего дома № 128 по улице Партизанской рекомендуется сделать запас холодной воды для бытовых нужд — возможно временное отключение.

Фото: пресс-служба администрации Самары