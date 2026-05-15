В Самаре прошли соревнования по кроссфиту среди сотрудников правоохранительных органов и органов безопасности

В областной столице в рамках Спартакиады Самарской региональной организации «Динамо» прошли первые соревнования по кроссфиту среди сотрудников правоохранительных органов и органов безопасности.
На спортивной площадке сошлись участники из одиннадцати команд силовых ведомств региона. Состязание стало испытанием их силы, выносливости и воли, а также укрепило взаимодействие между спортсменами.
Программа соревнований стала настоящим испытанием на прочность: участники выполняли подтягивания, отжимания, упражнения на аэробайке, имитировали греблю, работали с утяжелением.
Каждое задание требовало способности быстро переключаться между разными типами нагрузок и сохранять концентрацию до самого финиша.
По итогам командных соревнований места в группах распределились следующим образом:
1 группа:
1 место: ГУ МЧС России по Самарской области;
2 место: Управление Росгвардии по Самарской области;
3 место: ГУ МВД России по Самарской области;
4 место: Управление МВД России по г. Тольятти;
5 место: Управление Федеральной службы исполнения наказаний России по Самарской области.
2 группа:
1 место: Самарский юридический институт Федеральной службы исполнения наказаний;
2 место: Управление Федеральной службы безопасности России по Самарской области;
3 место: Центр специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации;
4 место: Средневолжское линейное управление МВД России на транспорте.
3 группа:
1 место: Военная часть;
2 место: Главное управление Федеральной службы судебных приставов России по Самарской области;
3 место: Отдел МВД России по г. Чапаевску.
От лица руководства Самарской организации «Динамо» командам вручили кубки и дипломы, участников соревнований в составе команд наградили медалями и памятными подарками, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.
Фото: ГУ МВД СО