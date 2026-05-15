В регионе приведут в нормативное состояние почти 50 км автодорог, ведущих к 25 объектам религиозного и культурного наследия

По нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в России обновляют региональные и местные дороги к святыням, культовым зданиям и сооружениям. В этом году приведут в норматив более 1 тыс. км таких дорог.



Посещение святых мест часто входит в программы экскурсионных поездок по регионам, поэтому реализация нацпроекта развивает внутренний туризм.



В Самарской области приведут в нормативное состояние почти 50 км автодорог, ведущих к 25 объектам религиозного и культурного наследия. В Самаре продолжается ремонт улицы Тухачевского, которая ведет к храму Всех Святых, а также улицы Степана Разина, где расположены собор Вознесения Господня и часовня-крестильня Покрова Пресвятой Богородицы. В Тольятти обновят более 2 км дорог к святыням, в том числе участок улицы Клавдии Вавиловой – к храму Казанской иконы Божией Матери.

Фото: департамент информационной политики СО