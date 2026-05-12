Более 5 тысяч пассажиров перевезли экспресс-маршруты до аэропорта Курумоч в майские праздники

Автобусы № 222 и № 333 все выходные связывали Самару и Тольятти с воздушной гаванью. С 1 мая ими воспользовались в общей сложности 5304 жителей и гостей региона.

Маршруты работают по регулируемому тарифу. Это удобная и выгодная альтернатива такси и личному транспорту. К примеру, проезд на автобусе № 222 — из Самары в аэропорт и в обратном направлении — составляет 153 рубля, провоз багажа — 23 рубля. Для участников СВО и членов их семей, а также для детей из многодетных семей проезд бесплатный.

Рейсы выполняются круглосуточно в экспресс-режиме с минимальным количеством остановок. В салоне — мягкие кресла, ниши для ручной клади и вместительное багажное отделение.

График движения:

Дневные рейсы — каждый час

Ночные рейсы — каждые 2–2,5 часа

Отправление из Самары — от железнодорожного вокзала, из Тольятти — от ТЦ «Парк Хаус».

Актуальное расписание всегда доступно на сайте ведомства: clck.ru/3QdX3s

