Самарцы могут проконсультироваться по вопросам качества и безопасности детского отдыха

До 22 мая специалисты Управления Роспотребнадзора по Самарской области совместно с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» проводят тематическое консультирование граждан по вопросам качества и безопасности предоставления услуг детского отдыха. Обратиться на телефон «горячей линии» можно также по вопросам качества детских товаров и гигиенических требований, которые к ним действуют.



Специалисты Управления Роспотребнадзора по Самарской области консультируют по телефону 8 (846) 266 98 49 — отдел надзора по гигиене детей и подростков.



Сотрудники консультационных центров ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»: 8 (846) 373 49 22, 8 (846) 337 73 93 — ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области».



Режим работы «горячих линий»: с 10:00 до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00) ежедневно по 22 мая, за исключением выходных дней.



Также вопросы можно задать по телефону единого консультационного центра Роспотребнадзора 8 800 555 49 43 (звонок бесплатный с номера телефона, зарегистрированного в Российской Федерации).