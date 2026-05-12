В мае завершат ремонт 28 км региональных трасс 

К началу лета в Самарской области приведут в порядок четыре участка региональных дорог общей протяжённостью 28,8 км. Трассы входят в маршрут движения к аэропорту Курумоч, связывают районы области с Татарстаном и Оренбургской областью.



На всех участках выполняют замену верхнего слоя асфальтобетона. Для этого отобраны дороги с высокой интенсивностью движения: ремонт продлит срок службы покрытия и позволит дольше сохранять трассы в нормативном состоянии без капитального ремонта.



Промежуточные итоги:



В Волжском районе завершён ремонт 9-километрового участка дороги Волжский – Курумоч – «Урал». Трасса проходит через село Курумоч, связывает Самару, Тольятти и международный аэропорт Курумоч. Интенсивность движения здесь достигает почти 20 тысяч машин в сутки



В Елховском районе выполнен ремонт 8,9 км трассы Борма – Кошки – Погрузная. Участок начинается у села Борма, соединяет Елховский и Кошкинский районы. Для местных жителей это одна из главных дорог: по ней ездят на работу, в соседние сёла, доставляют детей в школу и добираются до больницы



В Шенталинском районе отремонтировали 5,4 км трассы Шентала – Азеево, которая связывает Самарскую область с Республикой Татарстан. Участок проходит рядом с деревней Подлесная Андреевка, где находится памятник истории — Тарханско-Лесной редут Новой Закамской линии, построенный в 1732–1735 годах



В Кинельском районе на участке трассы Самара – Бугуруслан протяжённостью 5,5 км работы еще продолжаются. Сейчас подрядчик выполняет фрезерование старого покрытия. Участок расположен между поселком Комсомольский и селом Георгиевка, связывает Самарскую и Оренбургскую области. Интенсивность движения здесь достигает 67 тысяч машин в сутки.



Работы ведутся по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Всего в этом году благодаря нацпроекту в регионе обновят более 150 км дорог регионального и местного значения, сообщает пресс-служба минтранса СО.

