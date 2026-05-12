Более чем на 200 самарских тепловых объектах благоустройство восстановлено в полном объеме

В Самаре завершается восстановление благоустройства по постоянной схеме на объектах аварийного ремонта тепловых сетей, проведенного в зимний и весенний периоды. К настоящему времени специалисты Самарского филиала «Т Плюс» и подрядчики компании в полном объеме выполнили работы на 204 участках. Напомним, в холодное время года локации благоустраивали по временной схеме: огороженные траншеи засыпали песком и щебнем, точечно укладывали литой асфальт. С наступлением стабильной теплой погоды восстанавливают покрытие тротуаров, монтируют бордюры, благоустраивают газоны и укладывают высокопрочный асфальтобетон.



К 31 мая «Т Плюс» планирует привести в порядок еще 483 территории, на которых в отопительный период выполнялся оперативный ремонт коммуникаций. Здесь специалисты полностью восстановят асфальтовое покрытие внутридворовых проездов, тротуары и бордюрные камни. Для газонов будет завозиться чернозем, рабочие посеют траву.



Восстановление благоустройства на местах проведения работ в холодное время года сейчас активно ведет также ООО «Самарские коммунальные системы». Соблюдение графика по всем адресам, где проходил ремонт сетей холодного водоснабжения и водоотведения, строго контролируется департаментом городского хозяйства и экологии администрации города Самары. В первую очередь в работу взяли вскрытия на категорийных дорогах и видовых местах — таких объектов у компании «СКС» 129. Для работ сформировано около 20 бригад, восстановлено более 200 объектов.

