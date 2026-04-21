«Т Плюс» приводит в порядок участки в Самаре, где минувшей зимой проводился ремонт тепловых сетей

До конца мая 2026 года «Т Плюс» планирует привести в порядок места проведения ремонтных работ, на которых благоустройство было выполнено по временной (зимней) схеме. На особом контроле энергетиков 204 участка, большинство из которых находится в центральной части областной столицы.

К наведению порядка привлекаются как сотрудники компании, так и персонал подрядных организаций, которым предстоит уложить асфальт на внутридворовых проездах и пешеходных тротуарах, при необходимости завезти газонный грунт и восстановить бордюры.

«При данных работах обязательно будут учитываться охранные зоны тепловых сетей — территория над местом прокладки трубопроводов, а также рядом с ней в пределах порядка трёх метров в обе стороны. Размещение на этих участках детских или спортивных площадок, скамеек или игровых комплексов категорически запрещено. Жители домов совместно с районными администрациями смогут определить для демонтированных объектов новые безопасные места», — отметил технический директор – главный инженер «Предприятия тепловых сетей» Александр Климашин.